次の移籍市場が近づくにつれ、シュトゥットガルトでは再び主力の退団が取り沙汰されている。移籍金収入が必要な理由と、クラブが陥った苦境を探る。

「１セントでも３度考えて使う」というシュヴァーベン地方の倹約家のイメージも、ここでは当てはまらない。 数千万ユーロ台の半ばに当たる移籍金収入を確保するという監査役会の方針には、複数の課題が関わっている。

まず、2025事業年度に好調な財務数字を残したにもかかわらず、シュトゥットガルトはインフラ事業の資金を必要としている。2024年比で収入は8000万ユーロ超、利益は約700万ユーロ増えた。 メルセデス通りにあるクラブ事務所を全面改修し、場合によっては完全に建て替える計画は、８月の時点ですでに明らかになっていた。 さらにアレクサンダー・ヴェールレ最高経営責任者は会員総会で、カール・ベンツ・センターを購入したいと表明した。 建物はMHPアリーナとポルシェ・アレーナの間に位置する。

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敷地内には２万平方メートルの利用可能なスペースがあり、現在シュトゥットガルトはマーケティング部門、ファンショップ、ユースアカデミーなどの施設を借りている。 クラブ博物館の設置も計画中だ。 『ビルト』紙によると、後者のプロジェクトだけで5000万ユーロが必要になる。 銀行融資で賄い、長期的には賃料の支払いがなくなることで費用を回収する計画だ。

これに伴い、1980年代に建てられたクラブ事務所の改修も2029年から始まる可能性がある。 自立を目指し、バート・カンシュタットに独自の拠点を築こうとする構想は、クラブの高い志を物語る。 ヴェールレは前述の会員総会で、演説の最後に「いつか、このネッカーパークにもっと大きなスタジアムまで造れるかもしれない」と冗談を飛ばした。 もう一つは、決して軽視できない昨夏の移籍収支の赤字を埋める必要があることだ。

伝えられるところでは、ここまで結果を残せていない新戦力ジェナン・ペイチノビッチとレオ・ザウアー、そして期限付き移籍で加入していたエル・ハヌースの完全移籍に計5500万ユーロを投じた。 一方、帳簿上の収入は約3800万ユーロだった。 ただし実際には、その相当額がシュトゥットガルトの口座に入っていない。3800万ユーロに含まれるチェマ・アンドレスの移籍金約2200万～2300万ユーロからは、再売却時の分配条項によりレアル・マドリーが多額の収入を得た。 正確な額は明らかにされておらず、報道によって大きく異なる。

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半分の1100万ユーロというものもあれば、700万ユーロというものもある。 さらに、この退団には現在、クラブ内部から疑問の声が上がっているという。 移籍市場が閉まる直前の遅い時期だったため、代役を獲得できなかったからだ。 加えて、競技面での躍進に伴い人件費の予算も増えている。

『キッカー』によると、３年間で１億500万ユーロから１億6300万ユーロに膨らんだ。 高額な新戦力の獲得に加え、主将デニズ・ウンダフら主力との契約延長で給与負担が大幅に増えた。 ウンダフは550万ユーロにボーナスと契約金を加えた待遇で、クラブ史上最高給の選手となった。 さらに遅くとも来季に向けて、次に誰の給与を引き上げるべきかという問題も浮上する。

その１年後には抜本的なチーム再編を迫られる恐れがあるからだ。 実に15人もの契約が満了する。 現在の主力であるマクシミリアン・ミッテルシュテット、ジェフ・シャボー、クリス・フューリッヒ、ヨシャ・ヴァグノマンに加え、シュティラー、デミロヴィッチ、ヘンドリクスも含まれる。 若手ヤニック・シュパルトの契約も終わる。

つまり夏までに、大半の選手について結論を出さなければならない。 その時が彼らの移籍金を得る最後の機会となる。 そうでなければ、移籍金なしでの退団が相次ぐ恐れがある。 ファビアン・ヴォールゲムートとクリスティアン・ゲントナーを中心とする強化部門には、途方もない難題だ。

例えばヘンドリクスとは、すでにしばらく交渉が続いている。 だが25歳の同選手は、大幅な昇給に加え、契約解除条項も求めているという。 監査役会の大半は今後、こうした条項を設けたくないようだ。 最近の経験があまりに苦いからである。

この条項によって、ヴァルデマール・アントンは2250万ユーロ、セルー・ギラシは1850万ユーロという比較的安い移籍金でドルトムントへ移った。 伊藤洋輝も2350万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに加入した。 現在のチームで同様の退団オプションを持つのは、シュティラー（3700万ユーロ）とエル・ハヌース（7500万ユーロ）の２人だけだ。 『シュポルト・ビルト』によると、フューリッヒの条項は最近失効した。

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今冬なら、シュトゥットガルトは売却候補の選手について、さらに高額な移籍金を要求できるかもしれない。 シーズン途中に主力を手放す痛みを考えれば、交渉での立場は一段と強いはずだ。 一方で、主力の離脱はセバスティアン・ヘーネス監督を怒らせるだろう。 監督は当然、戦力となる選手を誰一人失いたくない。

ヴォルテマーデの退団後もヘーネス監督は、不満をあらわにして公の場でチーム編成を批判し、すぐさま補強を要求することをためらわなかった。

「もちろん財政上の事情はある」と語り、「緊張関係」が生じるのも「普通だ」と認めた。 その一方で「だが、競技面の責任を負うのは監督だ」とも述べた。 この姿勢が今日まで変わっていないのは当然だ。 まさに火種と言える。

しかも前述の理由から、シーズン後には移籍収支をめぐる同じ問題がまた繰り返される。 競技面の目標も危うくなり、それはさらなる影響を招く。 チャンピオンズリーグで勝ち進めば1000万～2000万ユーロの収入が見込めるからだ。 現時点で４試合を終えて勝ち点７を獲得しており、その可能性は十分にある。

リーグフェーズの残る２試合は、クラブ・ブルージュ戦とPSVアイントホーフェン戦だ。 決定的な意味を持つかもしれない両試合は、移籍市場がすでに開いている年明けに行われる。 また、新たな年に再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば、ヘンドリクスらとの今後の、あるいは進行中の契約交渉でも立場が強まる。 ただ、今季の出足が安定しなかっただけに、出場権獲得は決して確実ではない。

もっとも、10試合を終えた段階で予測するのは、まだやや早い。 こうしてシュトゥットガルトは、ある意味で袋小路に陥っている。 戦力の維持と財政の両立は、クラブ上層部にとって解決がほぼ不可能な問題になりつつある。 さらに、ヘーネス監督との緊張も避けられそうにない。 ちなみに同監督の契約も2028年に満了する。