ブンデスリーガでシュトゥットガルトとフランクフルトが2－2で引き分けた。フランクフルトは公式戦5試合無敗を継続し、シュトゥットガルトより実りのある結果となった。

土曜夜に シュトゥットガルト の本拠地で行われた一戦は2－2（前半1－1）で終了。 公式戦5試合無敗の フランクフルト にとっては、少なくともホームチームより実りのある 引き分け となった。

ブンデスリーガで6位のヴェルダー・ブレーメンとの勝ち点差はシュトゥットガルトが5、フランクフルトが3となっている。 に「悔しい。2－1でリードしていたし、あのときはフランクフルトに押し込まれている感じではなかった。 でもサッカーはミスが起こるスポーツだ。 引き分けは妥当だと思う」と語った。

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また、チームは選手たちを再び「最後まで持っていく」ようにしなければならないと述べた。 激しい競り合いが続いた一戦では、グリシャ・プレメル（42分）がシュトゥットガルトの最初の好機を生かして先制した。 フランクフルトは球際で鋭さを見せ、見た目にも優勢だった。 アンスガー・クナウフ（45＋2分）はCKから同点弾を決めた。