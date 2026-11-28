アヤックスのマルク・テア・シュテーゲンがFCバルセロナの医療チームを受診した理由を説明し、代役のマールテン・パエス選手を評価。ミシェル・サンチェス監督はフェイエノールト戦で積極的な戦術を披露予定。

アヤックス のGK マルク・テア・シュテーゲン は、保有元の FCバルセロナ を訪れた理由について説明を行い、日曜日に フェイエノールト と対戦するGK マールテン・パエス を称賛した。

ミシェル・サンチェス監督は、アウェーで無敗を続けるチームに、デ・カイプでボールを支配するよう求めている。

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テア・シュテーゲンはGK陣に心配はないと強調し、アヤックスに期限付き移籍中のマルク・テア・シュテーゲンが、代表戦期間後に保有元のFCバルセロナを訪れた件についてサポーターを安心させた。

アヤックスは日曜日、デ・カイプで行われるフェイエノールトとのデ・クラシケルを控えている。

マルク・テア・シュテーゲンの医療受診と代役評価

ドイツ人GKは金曜日、スポルトパルク・デ・トゥークムストで取材に応じ、身体に違和感があり前週日曜日のADOデン・ハーグ戦を欠場した後、予定されていた休日を利用して家族に会い、以前から知る医療スタッフに相談したと説明した。

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テア・シュテーゲンは、クラブ間で医療情報を共有することが自身のコンディション維持に役立つと強調し、必要なときにいつでも代役を務められるGKマールテン・パエスを称賛した。

木曜日に良好な状態で練習に復帰したテア・シュテーゲンは、ロッテルダム遠征を前にアヤックスのGK陣に心配はないと語った。

複数の人に診てもらうのは良いことだと思うし、全員がすべての情報を把握することが重要だとテア・シュテーゲンは話した。

昨日は、状態が再び良くなっていることが分かったと述べて、常に最高の状態でいられるよう努めているし、これもその一環だと語った。

マールテンという良いGKがいて、いつでも私の代役をしっかり務められると指摘し、彼は素晴らしい練習をしているので、何も心配する必要はないと思うと結論づけた。

FCバルセロナ医師との連携と選手の安心感

もちろん、私は今もFCバルセロナの選手だ。あそこの医師とは長年の付き合いがあり、少し問題を抱えていたと振り返り、必要なときには、いつも力になってくれたと感謝を表明した。

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ドイツ代表の医師たちと同じように、彼らとも常に連絡を取っていると述べ、国際的な医療ネットワークを有効活用していることを示した。

この対応は、アヤックスのサポーターが懸念していたマルク・テア・シュテーゲンの健康状態について、明確な根拠に基づいた安心感を与える結果となった。

ミシェル・サンチェスの戦術指示と対戦予想

アヤックスは5位フェイエノールトに勝ち点3差をつけ、エールディビジのアウェー戦で10試合無敗（7勝3分け）を維持してロッテルダムへ向かう。

直近ではFCトゥーンに4-0で勝利し、ミシェル・サンチェス監督はデイリー・ブリント、ディース・ヤンセ、マルコス・レオナルド、ラヤン・ブニダを称賛した。

11月26日木曜夜、FCトゥーンとのカンファレンスリーグの試合が終わった直後、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナの記者会見室で取材に応じたサンチェス監督は、デ・カイプでも積極的な戦い方を貫き、アニス・ハジ・ムサやルチアーノ・ヴァレンテらフェイエノールトの脅威を抑えると明言した。

また、2009年から続くこの試合でのアウェーサポーター入場禁止が今も続いていることに衝撃を示した。