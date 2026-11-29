シュタインバッハがキャリア初ダブルダブルでネッツの追い上げに貢献、シャーロットが延長の決着を逃す
ブルックリン・ネッツ対シャーロット・ホーネッツ戦で、一時Gリーグに送られていたシュタインバッハが10得点10リバウンドのキャリア初ダブルダブルを記録。ネッツは序盤に大量リードを奪ったが、ホーネッツが8点差まで詰め寄った末に、ナズ・リードのラストショットとデイロン・シャープのブロックで延長突入の決着を逃し、試合は終了した。
一時はホー ネッツ からGリーグのチームに送られた シュタインバッハ だが、そこで歴史的な好成績を残し、 NBA のチームで再びチャンスをつかんだ。 ブルックリン・ ネッツ 戦ではムサ・ディアバテが体調不良で欠場したため、17分間の出場機会を得て、その時間を生かして強い印象を残した。
シュタインバッハの効率的な10得点（フィールドゴール6本中4本成功）と、リバウンドでの貢献（10リバウンド）もあり、一時27点差をつけられたシャーロットはネッツ戦で再び勝機を見いだした。 シュタインバッハにとってはNBAキャリア初のダブルダブルだった。 広告 ネッツは序盤から勢いよく攻め、マイケル・ポーターJr. （16得点）を中心に、第1クォーターはフィールドゴール19本中13本、3ポイントシュート10本中7本を決めた。
一方、ホーネッツの前半のシュート成功率は低調な37％にとどまり、50対73と23点差でハーフタイムを迎えた。 しかし、その後シャーロットは立て直した。 クリスチャン・アンダーソン（5得点、8アシスト）が3ポイントシュートで差を縮め、ホーネッツは8点差まで迫って最終クォーターに入った。 そこでまず立ちはだかったのが、19得点、12リバウンドのダブルダブルを記録したデイロン・シャープだった。
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