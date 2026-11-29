ブルックリン・ネッツ対シャーロット・ホーネッツ戦で、一時Gリーグに送られていたシュタインバッハが10得点10リバウンドのキャリア初ダブルダブルを記録。ネッツは序盤に大量リードを奪ったが、ホーネッツが8点差まで詰め寄った末に、ナズ・リードのラストショットとデイロン・シャープのブロックで延長突入の決着を逃し、試合は終了した。

一時はホー ネッツ からGリーグのチームに送られた シュタインバッハ だが、そこで歴史的な好成績を残し、 NBA のチームで再びチャンスをつかんだ。 ブルックリン・ ネッツ 戦ではムサ・ディアバテが体調不良で欠場したため、17分間の出場機会を得て、その時間を生かして強い印象を残した。

シュタインバッハの効率的な10得点（フィールドゴール6本中4本成功）と、リバウンドでの貢献（10リバウンド）もあり、一時27点差をつけられたシャーロットはネッツ戦で再び勝機を見いだした。 シュタインバッハにとってはNBAキャリア初のダブルダブルだった。 広告 ネッツは序盤から勢いよく攻め、マイケル・ポーターJr. （16得点）を中心に、第1クォーターはフィールドゴール19本中13本、3ポイントシュート10本中7本を決めた。

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一方、ホーネッツの前半のシュート成功率は低調な37％にとどまり、50対73と23点差でハーフタイムを迎えた。 しかし、その後シャーロットは立て直した。 クリスチャン・アンダーソン（5得点、8アシスト）が3ポイントシュートで差を縮め、ホーネッツは8点差まで迫って最終クォーターに入った。 そこでまず立ちはだかったのが、19得点、12リバウンドのダブルダブルを記録したデイロン・シャープだった。