シャーク史上最軽量コードレス掃除機発売、自動ゴミ収集ドック搭載

シャークニンジャが約1.28kgの超軽量コードレススティッククリーナーを発売。標準モデル比で掃除性能が約20%向上し、自動ゴミ収集ドックを搭載した新製品の詳細を解説します。

シャークニンジャ は、毎日の掃除をより手軽で快適なものにするため、コードレススティッククリーナーの新製品を開発・発売しました。この製品は、 Shark ブランド史上最も軽量となる約1.28kgのボディを実現しながらも、高い集じん性能を両立させています。

超軽量ボディと高性能の両立

本製品の最大の特徴は、重さ約1.28kgというShark史上最軽量のカテゴリーでありながら、当社標準モデルと比較して掃除性能が約20%向上している点です。これはIEC 62885-2および62885-4規格に基づいたフローリング、カーペット、隙間での集じん性能測定結果の相乗平均に基づく自社試験によるものです。

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軽量モデルでありながら、フローリングから畳、カーペットまでさまざまな床面のゴミを確実に吸い取り、かけ直しの手間を大幅に軽減します。片手で扱いやすい設計となっているため、部屋から部屋への移動や家具の周りなどの掃除も軽快に行うことが可能です。

自動ゴミ収集ドックの実用性

Shark独自の「自動ゴミ収集ドック」を搭載しており、掃除機本体をドックに戻すだけで、充電しながら本体内のゴミを自動で収集する機能を提供しています。これにより、ダストカップが毎回空になることで最適な掃除力を維持でき、ゴミ捨ての頻度を減らすことができます。

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約30日分までのゴミを溜めておくことができるため、掃除中だけでなく掃除後の手入れ負担にも配慮されています。また、ダストカップ横には大きめのウィンドウを配置し、ドック内のゴミの量を視覚的に確認できる工夫が施されています。

企業背景と日本市場での展開

シャークニンジャは、アメリカのボストン郊外に本社を置く家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に開発・提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)ブランドはアメリカでシェアNo.1(※6)のフロアケアブランドとして知られており、Ninja(R)ブランドは同国で最も売れている小型キッチン家電製品を展開しています。

2018年7月に日本上陸を果たし、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品ラインナップを発売してきました。その結果、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※8)を獲得しています。消費者のニーズに応える革新的な製品提供を標榜し、「EVOPOWER(R)SYSTEM」や「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品をリリースしています。

今後の製品戦略とカテゴリー拡大

シャークニンジャは、2026年6月には日本の販売上位モデルの中で最上位パワーコードレス「Shark(R) PowerClean 360 PRO」を、9月には軽量コードレス掃除機「Shark(R) ActiClean」を発売する予定です。また、2025年5月にはコードレスサーキュレーターファン「Shark(R) FlexBreeze」を初参入させました。

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扇風機市場への参入後、2026年9月には空気清浄機「Shark(R) BreatheClear」、10月にはコードレスブロワー「Shark(R) BlastBoss」を発売し、カテゴリーへ初参入する計画です。小型キッチン家電ブランド「Ninja」においても、2025年5月にコードレスミキサー「Ninja Blast Max」、11月にノンフライヤー「Ninja Crispi」、2026年9月にはオートスープメーカー「Ninja Soupi」を発売しています。これらの詳細な仕様や比較データは、各製品の公式発表資料をご参照ください。