シャープ堺工場液晶生産停止 国内テレビパネル工場消滅の危機

シャープは堺工場の大型液晶パネル生産を９月末までに停止すると発表し、国内にテレビ向け液晶パネルを生産する工場がなくなる事態となりました。

シャープ は、大型 液晶パネル の製造拠点である 堺工場 の生産を９月末までに全面的に停止させる方針を正式に発表しました。この決定により、日本国内においてテレビ向けの 液晶パネル を生産する工場は、完全に姿を消すことになります。

この動きは、液晶テレビ業界における日本の存在感が大きく低下したことを象徴する出来事として注目されています。かつて世界をリードしていた日本のディスプレイ産業ですが、現在は中国や韓国のメーカーが主導権を握り、国内生産はほぼ終了した状態です。

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堺工場の生産停止と国内工場消滅

シャープの発表によれば、堺工場の稼働停止時期は９月末と定められています。これにより、同社の主力製品であるテレビの液晶パネルを国内で生産する最後の拠点が閉鎖されることになります。国内にテレビ向け液晶パネル工場が一つも残らないという事態は、日本の製造業にとって大きな転換点を意味します。

AQUOSの栄光と亀山工場の役割

２０００年代初頭、シャープは液晶テレビ市場において圧倒的な王者として君臨していました。当時の主力ブランド「AQUOS（アクオス）」に使用される液晶パネルは、三重県の亀山工場で生産されており、業界内では「世界の亀山モデル」と称されるほどの誇りと信頼を誇っていました。この工場は、シャープの技術力とブランド価値を支える中核的な存在でした。

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当時、テレビのパネル技術では「プラズマ」と「液晶」の間で激しい争いが繰り広げられていました。多くのメーカーが市場に参入し、薄型テレビの新製品発表会はホテルの宴会場で芸能人を招いて華々しく開催されるなど、業界全体が活気に満ちていました。シャープは、この過酷な競争の中で勝ち残り、市場をリードしました。

マザーガラス大型化と技術覇権の獲得

シャープが液晶覇権を築くことができた最大の要因は、パネル生産に使用するマザーガラスの大型化を競い合ったことです。より大きなガラス基板の生産技術を確立したことで、コスト削減と生産効率の向上を実現し、ライバル社を大きく引き離しました。この技術的優位性が、シャープの市場支配力の基盤となりました。

また、次世代技術として有機EL（OLED）の登場が噂されていましたが、シャープはこれを軽視し「液晶の次は液晶」という方針を貫きました。この判断は結果的に正しいものとなり、液晶テレビの需要が長期にわたって高まる中で、シャープは高いシェアを維持することができました。

地デジ特需の終焉と市場環境の変化

しかし、２０１１年にアナログ放送が停止し、それに伴う「地デジ特需」が終わると、国内のテレビ市場は急速に冷え込みました。需要の減少に加えて、１ドル＝１００円を突破した超円高の影響も重くのしかかりました。日本の円高は輸出主導型の産業構造において不利に働き、コスト競争力を低下させました。

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この厳しい経営環境の中で、多くのメーカーが中国や韓国製のパネルを購入する方向へシフトしました。一部のパネルメーカーはテレビ事業そのものから撤退し、産業構造の再編が進みました。シャープも例外ではなく、国内外の競争激化の中で苦境に立たされました。

中小型パネル縮小と業界の寂しさ

シャープは、大型液晶に加えて中小型液晶パネルの生産規模も縮小する方針を示しています。これは、テレビ市場の縮小だけでなく、スマートフォンやタブレットなどの分野でも競合他社との価格競争が激化していることを反映しています。「液晶のシャープ」と呼ばれ、多大な勢いがあった時代を知る関係者にとって、この状況は非常に寂しいものとして受け止められています。

かつて華やかった日本の液晶産業ですが、その栄光は遠い過去のものとなりつつあります。堺工場の生産停止は、単なる設備の停止ではなく、一つの時代の終わりを知る象徴的な出来事と言えます。今後は、新しい技術や市場への対応が、残された国内産業に求められる課題となっています。