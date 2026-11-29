シャルケ04はパーダーボルン戦で1-8と大敗し、ミロン・ムスリッチ監督が選手を痛烈に批判した。ドルトムントとのルールダービーを控えたクラブの崩壊状態と、その後の対応が注目される。

ドイツ・ ブンデスリーガ の シャルケ04 は、 パーダーボルン 相手に1-8という歴史的な大敗を喫した。この試合は、1週間後に迫る ドルトムント との重要対戦「 ルールダービー 」を控えており、クラブ内部の混乱とチーム状態の悪化が鮮明に浮き彫りになった。

1-8の大敗が招いた監督の激怒

土曜日の午後、東ヴェストファーレンで行われたこの惨憺たる試合を終え、シャルケ04のミロン・ムスリッチ監督は試合後に記者会見でチームを痛烈に批判した。監督は、選手たちのパフォーマンスに対して我慢の限界に達したことを示し、公の場で明確な怒りをぶつけた。

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選手全員を非難し勝利の鍵を否定

ムスリッチ監督は、ゴールキーパーであるロリス・カリウスを除く全選手について、ここ数試合でブンデスリーガで通用する力を示せていないと断じた。彼はDAZNの番組で、あの戦いぶりは恥であり、心底恥ずかしいと語った。さらに、中心選手の誰もチームを引っ張れていないと指摘し、クラブがこれまで築いてきたものをものすごい速さで壊していると嘆いた。

オラフ・シュノール氏の厳しい評価

かつてヴォルフスブルクでプレーした経験を持つ55歳のオラフ・シュノール氏は、スポーツ番組『ドッペルパス』でムスリッチ監督の発言についてコメントした。シュノール氏は、監督が間違ったことばかりしているのか、自分のサッカーに合わない選手ばかりを与えられたのか、あるいは完全に打つ手がなくなったのかのいずれかだと結論づけた。

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シュノール氏は、これほど打つ手がなくなり、それを公の場で口にした場合、来週のルールダービーでチームがどう戦えるのか疑問を呈した。まず選手たちを徹底的に批判しておいて、その後で自分のために身を投げ出して戦えと言うのは難しく、うまくいくはずがないと述べた。

ルールダービー前の不安定要因

シャルケ04は、ドルトムントとのルールダービーを控えており、ムスリッチ監督の発言はチームに重大な影響を及ぼす可能性がある。監督は、我々スタッフが何を試しても成果が出ないとも語り、クラブスタッフへの不信感も示唆した。この状況下でのルールダービーへの取り組み方が問われている。