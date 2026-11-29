ブンデスリーガでシャルケがパーダーボルンに1-8で敗れた翌日、リザーブチームもパーダーボルン相手に大敗を喫した。

「恥ずべきことだし、強い羞恥心を感じている。 大勢のシャルケの人々に、骨の髄まで恥ずかしい思いをさせてしまった」とオーストリア人指揮官は憤り、選手たちを厳しく批判した。

「このチームは、我々がこの1年半、共に懸命に築き上げてきたものを今、急速に壊している。 現在の陣容では、我々はブンデスリーガで戦えるレベルにない」公式戦9試合連続未勝利と深刻化する危機は、これ以上ないほど悪いタイミングで訪れた。 シャルケはパーダーボルンとの1試合で、今季ここまでに自分たちが挙げた総得点を上回る失点を喫しただけではない。 ボルシア・ドルトムントとの3年ぶりのレヴィアダービーを、わずか1週間後に控える中、2020年9月のバイエルン戦での0-8以来となる大敗を喫した。

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ここ数週間、常にチームを擁護してきたムスリッチ監督は、それだけに選手たちを厳しく批判した。