シャルケ04はブンデスリーガで10試合目もホーム無得点を続け、降格圏内の16位に甘んじた。シュトゥットガルトとの0-0引き分けにより、クラブ史上最も長いホーム無得点記録をFCザンクト・パウリと並ぶ結果となった。

シャルケ04 は、 ブンデスリーガ でホームでの初ゴールを上げることができず、 シュトゥットガルト と0-0の引き分けに終わった。この試合の結果により、 シャルケ04 は10試合を終えてわずか7ポイントしか獲得できず、降格プレーオフ圏の16位に位置することとなった。チームは健闘を見せたものの、切望していた勝利を逃す形となった。

63年の歴史における不名誉な記録

シャルケ04は、開幕からのホーム5試合で無得点という不名誉な記録に並んだ。ブンデスリーガの63年に及ぶ歴史において、この記録を達成したのは、これまでにFCザンクト・パウリだけである。この事実は、クラブのホームでの苦しい状況を示す明確な指標となっている。

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FCザンクト・パウリは2024-25シーズンの終了時に残留を果たしたが、降格したのはその翌年であった。シャルケ04にとっても、同様の道筋をたどる可能性がある。わずか僅かな慰めとして、過去にこの記録を達成したクラブが最終的に残留を果たしたという事実があるのみである。

ムスリッチ監督の確固たる自信

前節のホッフェンハイム戦（1-2敗北）において、シャルケ04のプレー内容が大幅に改善していた。この改善を受け、ムスリッチ監督は試合前に強い自信を示した。監督は「この巨大なタンカー、シャルケを再び穏やかな海域へ導く。100％だ」と語り、チームの回復力を強調した。

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さらに、ムスリッチ監督は「ようやくまたゴール時の音楽を聞きたい。もうその時が来ている」と述べた。監督は、チームが再び勝利し、ゴールを上げることができる時期に来ていると確信している。選手たちの闘志は安定しており、ホームでの勝利への渇望が感じられる内容だった。

代表戦中断後の出場メンバー変化

国際Aマッチの代表戦による中断期間を経て、シャルケ04の選手の起用状況は改善した。特に、ムサ・シラとロビン・ゴセンスがメンバーに復帰したことが、チームの戦力面でのプラスとなった。両選手の状態回復は、監督の采配に幅を持たせる要因となった。

さらに、アウェーのシュトゥットガルト戦において、若手のヤニク・シュパルトが再び先発に抜擢された。シュパルトの出場は、シャルケ04が若手を起用し、戦術的な柔軟性を示した一例である。シュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督は、この試合に対して独自の戦略を講じた。

残された課題と今後の展望

シャルケ04は、ホームでの無得点という課題を抱えたまま、順位を維持している。今後は、ホームでの得点力向上が残留争いを勝ち抜くための鍵となる。ムスリッチ監督の指示のもと、選手たちは攻撃的なプレーをより一層強化する必要がある。チームの士気を高め、次の勝利につなげるための戦略的な調整が進められている。