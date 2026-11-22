シャルケ04はシュトゥットガルトと0-0で引き分け、ブンデスリーガ1節で本拠初得点なしの敗退。10試合7 puntoで入れ替え戦圏16位に転落、クラブ史の不振記録に並ぶ。

シャルケ04 は ブンデスリーガ の試合で、UEFAチャンピオンズリーグ出場権を持つ強敵 シュトゥットガルト と対戦した。この試合は2024-25シーズンに向けての重要な一戦であったが、両チームともゴールを決めることができず、0-0の引き分けに終わった。 シャルケ04 にとって、ホームゲームで初得点を挙げることはまだ実現していない。守備陣は安定した動きを見せ、闘志も十分であったものの、勝点3を手にするほどの得点を飾るには至らなかった。

ムスリッチ監督の確信と Hoffenheim 戦の反響

シャルケ04のムスリッチ監督は、直前にTSGホッフェンハイム戦で1-2と惜敗したものの、そのパフォーマンスが大幅に向上していたことを評価していた。試合前の会見で、ムスリッチ監督は「この巨大なタンカー、シャルケを再び穏やかな海へ導く。100％だ」と確信を示していた。彼はチームの回復傾向を強く信じ、チームの活性化に自信を抱いていた。しかし、シュトゥットガルト戦ではその期待に応える得点力が発揮されず、監督の楽観論は現実の厳しさと直面することとなった。

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クラブ歴史不振記録とザンクト・パウリとの比較

シャルケ04は今季、昇格組としての苦境が顕著になっている。10試合終了時点で勝ち点はわずか7にとどまり、残留争いの指標となる入れ替え戦圏の16位につけている。さらに、このクラブは不名誉な記録にも並んでしまった。ブンデスリーガが設立されて以来63年に及ぶ歴史の中で、最初のホーム5試合を全て無得点で終えたのは、ザンクト・パウリが過去に達成した記録のみであった。シャルケ04はこの寂しい記録に加わることとなり、監督陣とサポーターの心理的な負担は増している。

勝点1の現実とシュトゥットガルト戦の総括

ムスリッチ監督は試合後の会見で「結局、また勝ち点1だけだ」と現実を直視した。チームが得点力を取り戻すことが喫緊の課題であるとの認識を示しており、「いつかはボールをゴールに入れなければならない」という重要な点を強調した。しかし、同時に「きっかけをつかめると前向きに考えている」と、チームの今後に対する前向きな姿勢も崩していない。シュトゥットガルトのような強敵相手に互角に渡り合った守備力は評価できるが、勝負を分ける決定的な瞬間で得点を決めきれなかったことが痛い。

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残留の可能性とザンクト・パウリの教訓

現時点での苦戦はあるものの、楽観的な要素がないわけではない。同じくハンブルクに本拠を置くザンクト・パウリの事例が参考となる。ザンクト・パウリは2024-25シーズンに最終的に残留を果たしており、降格したのはその翌シーズンであったという事実は、シャルケ04のサポーターにとってわずかな慰めとなっている。この歴史的事実は、現在の不振が最終的な成績に直結するわけではない可能性を示唆している。

ムスリッチ監督の大きな目標は、「ようやくまたゴール時の曲を聞きたい。もうその時だ」というものであった。ホーム戦でファンを喜ばせるための得点力は、チーム再生の鍵となる。今後、チームがどのように得点力を回復し、勝ち点3を積み重ねていくかが注目される。シャルケ04は、この不振記録を打破し、早期の脱出を目指す必要がある。