画面の中ではロボットが干渉せずに動いたのに、実機を据え付けると、治具に手首が当たる。こうした行き違いは、現場で起こりうる。

シミュレーションは、条件を仮定して動作を計算し、設計の段階で結果を確かめる手法である。 一方、デジタルツインは、現実の設備と同期するデジタル上の写しを指す。 ISO 23247-1:2021 は、デジタルツインを観察可能な製造要素のデジタル表現とし、実物との同期機能を備え、特定の目的に合うものと定義している。

要点は同期にある。 工場の3Dモデルを作っただけでは、デジタルツインにはならない。 稼働中のセンサー値などを取り込み、状態を更新し続ける仕組みがあって、はじめてその名で呼べる。 シミュレーションはデジタルツインの構成要素にもなるため、対立する概念ではない。

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導入前の主な用途は、オフラインプログラミングと仮想立ち上げである。 オフラインプログラミングは、ロボットの経路や姿勢を実機の外で作る方法だ。 生産中の設備を止めずにプログラムを用意できる。 仮想立ち上げは、もう一歩進んだ検証である。