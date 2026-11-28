Advertisement
シミを隠しても疲れて見える...50代の顔に「影」ができる理由を皮膚科医に聞いた - HALMEK up
Advertisement
シミを隠しても「疲れてる？」と聞かれるのはなぜ？連載「美肌女神ドクター・木下裕美の50代美容相談室」第1回は、口横の「ポニョ」やほうれい線がつくる影に注目。天井の照明と窓からの光で顔を見比べ、影の出方
シミを隠しても「疲れてる？ 」と聞かれるのはなぜ？ 連載「美肌女神ドクター・木下裕美の50代美容相談室」第1回は、口横の「ポニョ」やほうれい線がつくる影に注目。 天井の照明と窓からの光で顔を見比べ、影の出方を確かめるコツを紹介します。
メイクでシミは隠れたのに、なんだか疲れて見える。 よく見ると、ほうれい線の脇と口角の下に、濃い影が落ちていることはありませんか？
Advertisement
「『顔が疲れて見える』と相談される方は多いです。 実際に診察してみると、ほうれい線やフェイスラインの変化など、たるみが関係していることが多くあります」と木下先生。 木下裕美（きのした・ゆみ）。 美容皮膚科医。
このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。Read the full story at SportsHochi
Advertisement
Get an alert when there is news on 報知新聞Follow 報知新聞
Advertisement