シミを隠しても「疲れてる？」と聞かれるのはなぜ？連載「美肌女神ドクター・木下裕美の50代美容相談室」第1回は、口横の「ポニョ」やほうれい線がつくる影に注目。天井の照明と窓からの光で顔を見比べ、影の出方

シミを隠しても「疲れてる？ 」と聞かれるのはなぜ？ 連載「美肌女神ドクター・木下裕美の50代美容相談室」第1回は、口横の「ポニョ」やほうれい線がつくる影に注目。 天井の照明と窓からの光で顔を見比べ、影の出方を確かめるコツを紹介します。

メイクでシミは隠れたのに、なんだか疲れて見える。 よく見ると、ほうれい線の脇と口角の下に、濃い影が落ちていることはありませんか？

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「『顔が疲れて見える』と相談される方は多いです。 実際に診察してみると、ほうれい線やフェイスラインの変化など、たるみが関係していることが多くあります」と木下先生。 木下裕美（きのした・ゆみ）。 美容皮膚科医。