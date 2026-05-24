シミの認識不足と40代以降のシミ悩み：複雑化するシミの見え方と背景の理解不足

一般社団法人SKINLABOの調査によると，40代以降のシミに関する認識不足が確認された。シミ治療を検討している方や施術を受けた方300名と尋ねたところ，まったく知らなかったという回答が21.7%，あまり知らなかったという回答が33.3%を占め，40代以降では複数の要因が重なったシミが増える傾向があることが分かりました。また，シミの変化を感じている方には少し変わったと49.3%，はっきり変わったと31.4%という回答があり，年齢とともにシミの見え方が変化していることが分かりました。一方で，背景について十分には知られていないことが明らかになり，半数以上の方が理解不足があったことが分かりました。

一般社団法人SKINLABOによる最新調査で， 40代以降 のシミの認識不足が明らかに。40代からのシミ悩みは，増える，広がる，重なるという悩みの声が多く集まる結果になる。 一般社団法人SKINLABOでは， シミ治療 を検討している，または実際に シミ治療 の施術を受けた方300名を対象に調査を行い， 40代以降 では複数の要因が重なったシミが増えやすくなることについて，まったく知らなかったが21.7%，あまり知らなかったが33.3%となり，あわせて55.0%が十分には知らなかったことが判明しました。

また，40代以降でシミの変化を感じている方のうち，少し変わったが49.3%，はっきり変わったが31.4%となり，年齢とともにシミの見え方が変化している実態が浮き彫りになりました。 40代以降では，ひとつの原因だけでなく，複数の要因が重なったシミが増えやすくなることを知っていたかを尋ねたところ，まったく知らなかったという回答が65件，全体の21.7%，あまり知らなかったという回答が100件，33.3%でした。 両者をあわせると165件，55.0%となり，半数以上の方が，40代以降のシミが複数の要因によって複雑になりやすいことを十分には知らなかったことがわかりました。

一方で，なんとなく知っていたという回答は115件，38.3%，よく知っていたという回答は15件，5.0%，その他は5件，1.7%でした。 ある程度知っている方もいるものの，明確に理解している方は少数にとどまっています。 また，40代以降でシミの変化を感じているかを尋ねたところ，少し変わったという回答が69件，回答者の49.3%，はっきり変わったという回答が44件，31.4%でした。 両者をあわせると113件，80.7%となり，40代以降で何らかのシミの変化を感じている方が多いことがわかります。

一方で，あまり変わらないという回答は19件，13.6%，わからないという回答は8件，5.7%でした。 この記事から，40代以降のシミ悩みは，単に色が濃くなるだけではなく，複数の要因が重なりながら複雑に見えやすくなることがうかがえます。 また，シミの変化を感じている方が多い一方で，その背景について十分には知られていないことも明らかになりました





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