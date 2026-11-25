カー用品メーカー・カーメイトが販売中の「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズに、新モデル「イルミ スポーツ」［L10611K］が加わった。スポーツカーのメーターをモチーフにしたデザインが採用されたWEB限定モデル。

イルミネーションカラーはホワイト、レッド、ブルーの単色3種に加え、今回発売の「イルミ スポーツ」ではシフトインジケーターをイメージしたグリーン・イエロー・オレンジ・レッドの4色と、グリーン・レッド・ブルーの3色を合わせた計5パターンで切り替えられる。

点灯は全点灯、ゆらぎ点灯、消灯のほか、メーターの動きをイメージしたメーター点灯が搭載されている。 通電開始時のスタートモーションもメーター点灯となっている。 高圧噴霧ノズルでフレグランスオイルを微粒子にして噴霧するネブライザー方式を採用し、水を使用しないため、手入れは不要。 センサーボタンの操作で香りの強さを4段階に調節でき、専用フレグランスオイル7mlを1日1時間使用した場合の持続期間は、レベル1が約20ヶ月、レベル2が約8.5ヶ月、レベル3が約2.5ヶ月、レベル4が約20日。

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エンジン（ACC）ON時には、前回の設定で自動的に噴霧とイルミネーションが始まる（前回が待機モードの場合は開始されない）。 すべてのモードに2時間オートオフ機能が備わる。 電源はUSBで、DC5V±0.25V/2.0A以上の出力が必要。 本体カラーはブラック。

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サイズはH130×W72×D72mm、重量は190g、直径72mm以上の純正カップホルダーに対応し、本体の最小直径は68mm、使用温度範囲は0～40度。 保証期間は購入日から1年間。 なお、専用フレグランスオイルは別売となっている。