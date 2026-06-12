シノケングループ、福岡に特定技能人材向け寮を竣工 全国３拠点体制で育成・定着支援を強化

株式会社シノケングループは、ケア＆ウェルネス事業で受け入れる特定技能１号人材の育成と定着支援のため、福岡市内に新たな社員寮を建設し、５月末に竣工したと発表した。これにより、東京・大阪に続き全国３拠点での受入体制が整う。寮は職場近くに位置し、コミュニティスペースや家具・Wi-Fi完備の個室を用意。これまでに７名が介護福祉士資格を取得し、キャリア形成を進めるなど、長期的な人材育成に注力している。

株式会社 シノケングループ は、ケア＆ウェルネス事業における 特定技能 １号人材の育成及び定着支援の一環として、福岡市内に 特定技能 人材向けの寮を建設し、５月末に竣工したことを発表した。

創業の地である福岡に新たな受入拠点を整備したことで、東京・大阪と合わせ全国３拠点での特定技能人材受入体制が整い、サービス提供体制の強化を図る。 この寮は、広いコミュニティスペースやWi-Fi・家具完備の個室を備え、徒歩８分の距離には就労先となるグループの施設が位置し、職住近接した環境を実現。 木造アパートの開発ノウハウを活かし、母国の開放感や日本の自然を感じられる居住空間を目指した。 セキュリティ重視のオートロックエントランス、共有スペース、家具・Wi-Fi完備の個室を提供し、プライベート空間と交流の場の両立を図る。

当社グループは2022年より特定技能人材の受入れを開始。 東京・大阪では社員寮を整備し、生活と仕事の両面からサポート。 多くの人材が近隣施設で活躍し、安心できる住環境と現場サポートが定着に繋がっている。 これまで７名が国家資格「介護福祉士」を取得し、年限の無い在留資格へ移行、現場のリーダーとして長期的なキャリア形成を支援している。

福岡における新寮の竣工により、全国３拠点での受入れ・就労体制が整い、特定技能人材のさらなる育成と定着を推進していく





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シノケングループ 特定技能 寮 福岡 介護福祉士

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