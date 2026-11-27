株式会社朝日広告社株式会社朝日広告社（本社：東京都中央区／代表取締役 社長執行役員：福地 献一）は、「コミュニケーションサイエンスで、幸せが循環する未来をつくる。」というパ…

株式会社朝日広告社（本社：東京都中央区／代表取締役 社長執行役員：福地 献一）は、「コミュニケーションサイエンスで、幸せが循環する未来をつくる。 」というパーパスのもと、生活者理解を起点としたマーケティング支援に取り組んでいます。

一方で、企業によるデジタルマーケティングやEC施策が拡大する中、シニア層は「操作への不安」「情報量の多さ」「入力負荷」また広告やサイトに対する「信頼性への不安」などを理由に、購買や会員登録の途中で離脱してしまうケースが少なくありません。 また、シニア層を一括りに捉えた施策では、価値観やデジタル利用経験の違いが十分に反映されず、成果向上の障壁となる場合があります。 当社はこれまで、シニアを一括りにせず価値観や生活意識の違いから6つのクラスタに分類する『シニアクラスタメソッド』を提供してきました。

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今回、そのクラスタごとの違いをデジタル上の行動特性まで拡張し、「それぞれのシニアがどのように情報を閲覧し、比較し、意思決定するのか」に着目。 広告クリックからLP閲覧、購入判断、フォーム入力までの購買プロセスを分析し、行動を阻む要因「ボトルネック」と、行動を後押しする要因「ブースター」を整理しました。 さらに、大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センターとの共同研究を通じて得られた行動経済学の学術的知見と当社サステナラボの実務的な調査分析をもとに、6つの「シニア・デジタル購買プロファイル」を作成。