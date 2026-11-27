ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で世界的にブレイクした俳優シドニー・スウィーニーが、女子ボクシングのパイオニア、クリスティ・マーチンを演じた映画『CHRISTY』が、『クリスティ／自由へのゴ…

ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で世界的にブレイクした俳優シドニー・スウィーニーが、女子ボクシングのパイオニア、クリスティ・マーチンを演じた映画『CHRISTY』が、『クリスティ／自由へのゴング』の邦題で2027年2月26日より日本公開されることが決定した。

あわせて、ポスタービジュアルと予告編が解禁された。 女性ボクサーとして最多のKO数でギネス世界記録に認定され、ボクシングの殿堂入りも果たしたクリスティ・マーチン。 しかし、本作が描くのは、単なるスポーツ選手のサクセスストーリーではない。 華々しいスターダムの裏側で深刻な問題を抱え、生死に関わる事件に直面した彼女が、自らの人生と自由を取り戻すために戦った実話を描く。 1989年、米ウェストバージニア州。

Advertisement

炭鉱労働者の娘で高校生のクリスティは、遊びで出場したボクシングのコンテストで優勝する。 それを機に、天性の才能と不屈の精神を武器に、トレーナー兼マネージャーで、後に夫となるジムの指導のもとで勝利を重ね、1990年代を代表する女性ボクサーへと上り詰める。 だが、リングの外では、自身のアイデンティティーを否定し、“普通のいい子”であることを求める母親との確執や、あらゆる行動を監視し、自分を支配しようとする夫との関係に苦しんでいた。 やがて、それらはクリスティの生死に関わる事件へと発展していく。