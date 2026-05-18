シッティシリー・モンコンシリー氏による伊藤潤二先生の作品の実写化プロジェクトが発表された

シッティシリー・モンコンシリー氏による伊藤潤二先生の作品の実写化プロジェクトが発表され、アジア全域の映画goersに響く映画の制作に期待がかかっています。今回の取り組みは、M Studio、東映、Showboxと共に行われ、アジア全域や日本を含め世界的な映画goersに影響を与え、より世界的なスケールでの映画を作り上げると期待されています。

監督を務めるのは、Netflix映画「レッド・ライン」や『ハンガー：飽くなき食への道』のような映画で知られる シッティシリー・モンコンシリー 。 彼は今回の発表に際し、 伊藤潤二 先生の作品が日常的な不安がじわじわと恐怖へと変貌していく、非常に独特で不穏な恐怖を描いていると意気込んでいます。

さらに、今回のの実写化に向けて、美しさとアイデンティティを巡る心理的な緊張感を掘り下げ、感情的に訴えかけるリアリティと視覚的な強烈さを兼ね備えた映画体験を実現させたいと考えています。 伊藤潤二先生の作品は、タイをはじめとするアジア全域のお客さんに響くものにしたいと考えています。 M Studio、東映、Showboxと共に取り組み、ローカルとグローバルの両方の視点からこの実写化にアプローチすることで、より世界的なスケールでの映画を作り上げていくという夢抱いています。

世界的な評価を持つIP、そして垂直統合を謳えるエンターテインメント企業、Major Cineplexグループとの強力なパートナーシップを果たすことで、タイのジャンル映画を誇るエンターテインメント企業や、持っていてよかったと思う韓國映画会社のShowbox、Orion Groupと協力することで、戦略的なパートナーシップと国境を越えたコラボレーションが期待できると考えられます





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