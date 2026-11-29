お笑いコンビ・シソンヌのじろうが、BSよしもと『東野山里のインプット』11月22日放送回に出演し、現在TVerで配信されている。

今回プレゼンターとしてやってきたのは、シソンヌのじろう。 『インプット』に出演したことについて「珍しい」と驚く東野と山里に対し、じろうは「2人に会えるっていうから来ました」と笑顔に。

現在、東京と地元・青森県弘前市との二拠点生活を送っており、地元にいる際の服装を披露する。 青森話で盛り上がるなか、山里が、地元で愛されていたものの、残念ながら閉店したクレープ店をじろうが出資して復活させたと明かすと「ええことしてる…。 おもろいヤツは、せめて性格悪くあってくれ！ 」と東野が笑いを誘う。

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そんなじろうが今回プレゼンしたテーマは「弘前」。 車のない家庭で育ち、自身も車を持っていないことから、青森にいるときはいつも地元の「土手町」周辺を歩き回っているという。 行動範囲である「弘前市土手町」を中心に紹介していく。 弘前バスターミナルの向かいにある「虹のマート」は、鮮魚店や精肉店をはじめ、飲食店も並ぶ市場で「カレーがすごくおいしいんですよ」と紹介。