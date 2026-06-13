シソンヌ長谷川、幼少期のファッション体験と後輩への感謝を語る

TOKYO FM深夜番組で、長谷川忍が小学校時代に母親が買ってくれた紫のスウェットがきっかけでファッションに目覚めたエピソードや、後輩芸人たちが買ってくれたスニーカーがドッキリで台無しになった苦い経験、そして相方じろうと共に抱いた怒りと感謝の思いを語った。

お笑いコンビ「 シソンヌ 」の 長谷川忍 （47歳）が、 TOKYO FM の深夜番組『広瀬すずのよはくじかん』にゲストとして出演し、自身の ファッション への執着とそれにまつわるエピソードを披露した。

長谷川は幼少期からファッションに強い関心を抱いていたと語る。 小学校5年生か3年生の頃、母親が淡い紫色のミッキー柄スウェットを買ってきてくれたことがきっかけだった。 そのスウェットは「男の子が着てもかわいく見える」デザインで、クラスメートの女子たちから「かわいい」と声をかけられたのが初めての経験だった。

「あの日、初めて女の子に『かわいい』と言われた瞬間、胸が高鳴った。 自分の服装が評価されたことが、これほどまでに嬉しいとは思わなかった」と長谷川は回想する。 この出来事がファッションへの興味を芽生えさせ、以降は母親が『MEN'S NON-NO』のような雑誌を買ってきてくれたり、当時の人気モデルや俳優の姿に影響を受けるようになったという。 特に阿部寛や大沢たかお、反町隆史といった男性モデルが登場した年代は、彼にとってファッションの世界への扉を開く重要な時期だった。

しかし、ファッションへの熱意は時にトラブルを招くこともあった。 長谷川は、ある日新調したスニーカーがドッキリ企画の対象となり、濡れた水にさらされた後、小麦粉のような粉が付着し、まるで揚げる前のコロッケのような状態になってしまったと語る。 靴は台無しになり、怒りは自分だけに留まらなかった。

「そのときは自分だけでなく、相方のじろうも一緒に怒ってくれた。 じろうは普段温厚な性格だが、今回は本当に腹が立った様子だった」と笑いながらも痛切な思い出を語った。 さらに、そのスニーカーは単なる靴以上の意味を持っていたという。 長谷川は、当時同じ事務所で活動していた後輩芸人たち――山添寛、コットン・きょん、吉本を退社した大久保君――が、金銭を出し合って自分に買ってくれた大切な一足だった。

「後輩たちがわざわざ金を出してくれたのに、僕がそれを壊してしまったことが申し訳なくて、ずっと胸に刺さっている」と告白した。 長谷川は番組で、ファッションは単に服を着る行為ではなく、自己表現の手段であり、周囲との絆を深めるきっかけになると語った。

「自分の好きなものに対して情熱を持ち続けることは、たとえ失敗やトラブルがあっても、そこから学び成長できる糧になる」と結び、リスナーに向けて自分らしさを信じて突き進むことの重要性を訴えた。 このエピソードは、芸人としての活躍だけでなく、人間としての感受性や他者への感謝の気持ちを垣間見せるものとなった





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