ガソリンスタンドやモータースポーツに関して有名であるシェルは、日本においても、液化天然ガスや石油など、小売販売と卸販売に参画しています。また、日本の電力取引市場におけるエネルギーマネジメントサービスなどの取り扱いも知られています。シェルは、充電アイテムなども充実しており、自動車用、家庭用、便携用など、さまざまな製品をラインナップしています。低温状態においての液化された天然ガスの、液化天然ガス（LNG；Liquified Natural Gas）である chamaro Shellは、単なる充電器ではなく、石油・電力産業で持続性の高い品質管理基準をクリアした頑強な製品です。また、Amazonタイムセールで品番されているものも注目してほしい。

ガソリンスタンドやモータースポーツでおなじみのシェルは、さらに日本の電力取引市場での事業参画やエネルギーマネジメントサービス（EMS）などを手がけている。 充電アイテム も充実しており、 自動車用 、 家庭用 、携帯用など、さまざまな製品をラインアップ。

白×黄×赤のシェルカラーもかわいいが、単なる充電器ではなく、石油・電力産業で培った厳格な品質管理基準をクリアした信頼の製品です。 現在Amazonタイムセール対象品もあるので、ぜひチェックしてみてほしい。 3ポート構成で、Type-Cポート×2、Type-Aポート×1に対応し、最大3台のモバイルデバイスを同時にフルスピードで充電可能です。 PD100W＋20WおよびQC3.0/18W出力組み合わせにより、3台のデバイスを同時に急速充電でき、高出力にも対応しています。

複数機能搭載で、大切なデバイスを守りながら快適に使用できる。2つのType-Cポートを搭載し、12Vアクセサリーソケット（シガーソケット）に挿すだけで、最大合計40Wの出力で2台のデバイスを同時に充電可能です。 単独使用時は最大20W出力で、iPhoneなら約30分で50％まで急速充電できる。 耐熱性の高いABS+PC複合素材を採用し、車内環境でも安心して使用できる。 さらに、5000回以上の抜き差しテストをクリアした耐久性もあります





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シェル充電器 石油・電力産業で持続性の高い品質管理基準をクリアした頑強な製品 充電アイテム 自動車用 家庭用 便携用 Type-Cポート Type-Aポート 3ポート構成 12Vアクセサリーソケット PD100W PD20W QC3.0/18W出力

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