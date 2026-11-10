シェアフルの不正アクセス事件：最大750万件の個人情報が流出の可能性

スキマバイトアプリ運営のシェアフル（港区）は、社内システムへの不正アクセスにより、ユーザー約750万件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。流出情報には給与振込用口座や住所が含まれる一方、パスワードや暗証番号は含まれていないとされています。

スキマバイトアプリ「 シェアフル 」を運営する株式会社 シェアフル （本社： 東京都港区 ）は、11月9日、同社の社内管理システムに対する 不正アクセス 事件に伴い、最大で約750万件に上るユーザーアカウントの個人情報が流出した可能性があると発表した。この件に関連して、法人の情報についても最大約7500件の流出が確認されている。

不正アクセスの発生と検知プロセス

この不正アクセス事案は、11月4日の午後11時30分ごろにシステム上で発生していたことが判明している。シェアフル側は翌5日の午前9時45分ごろに侵入の兆候を検知し、午後2時までに外部からのアクセスを遮断する緊急措置を講じた。その後、影響範囲の特定とセキュリティ経路の閉塞を確認している。

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会社は警察庁への通報を実施するとともに、個人情報保護委員会への報告手続きを進行中だ。外部の専門調査機関と連携して侵入経路の詳細な調査を行い、被害にあった顧客に対し、メールなどを通じて個別に連絡を始める予定となっている。

流出した個人情報と除外事項の明確化

流出の可能性がある個人データには、氏名、電話番号、メールアドレス、住所、生年月日、顔写真の保存先URL、緊急連絡先、在留資格関連情報が含まれている。特に懸念されているのは、給与振込用の銀行口座情報である。しかし、銀行口座の暗証番号やログインパスワードは含まれておらず、マイナンバーやクレジットカード情報も同社が保有していないとしている。

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また、給与やポイント利用履歴、契約情報、就業データ、本人確認書類の画像ファイルなどは、流出対象外であると公式に声明している。この区別は、顧客への二次被害を防ぐための重要な情報となる。不正アクセスされたのは主に管理システム側のデータであり、アプリ内の認証情報そのものへの直接侵入とは異なる経路であった可能性がある。

顧客への注意喚起と今後の対応方針

シェアフルは、流出した情報悪用による二段階詐欺やフィッシング被害を防ぐため、不審なメールやSMSの送受信に厳重な注意を呼び掛けている。特に、銀行口座情報を起因とした金銭的な要求が届いた場合は、直ちに連絡を遮断し、所轄警察署や銀行に相談するよう指示している。この事件はデジタルプラットフォーム運営企業におけるデータガバナンスの重要性を改めて浮き彫りにする結果となった。