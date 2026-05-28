シアターパワー、英語劇公演同スクールの初めての「演劇鑑賞会」

小中学校から高校、大学、インターナショナル・プリスクールなどの教育機関を対象に、海外から来日するプロの俳優による参加型英語演劇を出張形式で行なっています。

小中学校から高校、大学、またインターナショナル・プリスクールなどの幅広い教育機関を対象に、海外から来日するプロの俳優による参加型英語演劇を出張形式で行なっています。 昨年度は、首都圏の計6園・総勢140名の園児が参加した キッズインターナショナル 主催の 英語劇 鑑賞イベントをはじめ、多くの教育機関で観客参加型の教育演劇を上演しました。

本年度はさらに訪問地域の対象を広げ、英語劇を取り入れたいと考える全国の教育機関からのご相談を受け付けています。 欧米諸国では、演劇は単なる娯楽ではなく、重要な教育手法として確立されています。 例えばイングランドのNational Curriculum（2013年版）では、演劇（Drama）が英語科の「Spoken Language」における法定要素として組み込まれており、すべての児童が演劇を通じて知識や理解を深める機会を持つことが義務付けられています。

演劇が義務教育化されているオーストラリアから来日した役者のトビー・マーティン（右）、エラ・ジャズ・マクロカニス（左）教科書を追うだけでは得られない、身体を使って表現する力、目の前の相手に感情が伝わる喜び、視覚的なイメージと共に物語の世界へ飛び込む体験──これらは、普段の学習とは全く違う角度から子どもたちの感性を刺激します。 海外の教育現場で長年にわたり実践されてきたこの「演劇体験」を、日本で英語を学ぶ子どもたちにも届けたい。

それがシアターパワーの原点です。2025年秋のツアーでは、首都圏（都内・神奈川）を中心にオールイングリッシュのインターナショナル保育を展開するキッズインターナショナル主催の英語劇鑑賞イベントにて、シアターパワーは英語劇公演同スクールにとって、今回は初めての「演劇鑑賞会」であり、首都圏の計6ヶ所（都内・神奈川）から園児が集まって共にイベントを行う初の試みでもありました。 当日は朝から、通園バスに乗った総勢140名の園児が続々と荏原区民センター（品川区）へ到着。 初めての演劇体験に胸を高鳴らせ、ホールへと入場しました。

出演：オーストラリアから来日した俳優2名（Toby Martin、Ella Jaz Macrokanis





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