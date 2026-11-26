マンチェスター・ユナイテッドがスポルティングCPと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦を受け、ジョシュア・ザークツィーがセンネ・ラメンスのミスと審判の判定について語った。

マンチェスター・ユナイテッド のFW ジョシュア・ザークツィー が、チャンピオンズリーグでセンネ・ラメンスが苦しい一夜を過ごした後のロッカールームの様子を明かした。 ベルギー人GKはリスボンで目立つミスを2度犯し、スポルティング戦の勝利を逃すことになった。

マウリシオ・ポチェッティーノは、ジョゼ・アルヴァラーデでのスポルティングとの波乱に満ちた2-2の引き分けにより、マンチェスター・ユナイテッド監督としての初勝利を逃した。 ブルーノ・フェルナンデスが後半序盤に立て続けに2得点を挙げ、アウェーのユナイテッドを2-1のリードに導いた。 それに先立ち、ラメンスはPKをセーブしたものの、75秒後にゴールラインから飛び出して再びPKを与え、ルイス・スアレスに決められていた。 その後、コロンビア人FWのスアレスは残り10分、ラメンスがクロスを足元にこぼした隙を突き、同点ゴールを奪った。

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ユナイテッドはポーランド人主審シモン・マルチニアクの判定にも憤慨した。 前半終了前にはアマドがゴールを決める直前に笛を吹いてFKを宣告し、終盤の決勝点も、パトリック・ドルグがGKにファウルを犯したとVARが判断して取り消された。 ザークツィーは「今はそっとしておいている。 何か言葉を聞きたいかどうかも分からないからね。