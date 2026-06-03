ザ・リッツ・カールトン福岡開業3周年記念 特別ガストロノミーと有田焼タンブラー

福岡のラグジュアリーホテルが3周年を迎え、特別なコラボディナーや限定アイテムを提供。

福岡市の中心部、大名エリアに位置するザ・リッツ・カールトン福岡が、2026年6月21日に開業 3周年 を迎えます。 この記念すべき節目を祝し、同ホテルは九州の豊かな食文化と伝統工芸の粋を集めた特別な ガストロノミー 体験を提供します。 3周年 を記念して用意されたのは、モダンウェスタンレストラン「Viridis」での一夜限りのコラボレーションディナー「6ハンズ・ディナー」、日本料理「幻珠」での特別コース、そしてオリジナルの 有田焼 タンブラーです。

これらの体験は、福岡の美食シーンを牽引するシェフたちの哲学と技が融合した、唯一無二のものとなっています。

「6ハンズ・ディナー」と題されたスペシャルイベントには、Viridisのシェフ山中賢二氏に加え、国際的に評価される「Goh」オーナーシェフ福山剛氏、そして洗練されたスイーツで知られる「パティスリー オー フィル ドゥ ジュール」の吉開雄資氏が参加。 三者三様のアプローチで九州の食材を新たな表現に昇華させます。 ディナーは、繊細なフローラルアロマとエレガントなバランスを誇るシャンパーニュ「ペリエ ジュエ」とのペアリングが用意され、料理とのマリアージュを存分に楽しめます。

一方、日本料理「幻珠」では、会席・鮨・鉄板焼の三つのエリアがそれぞれの技を披露する特別コースを提供。 九州の旬の食材を活かした、一皿一皿が芸術作品のような仕上がりです。 また、この3周年を記念して、オリジナルの有田焼タンブラーも限定販売されます。 有田焼は佐賀県の伝統工芸品で、その繊細な絵付けと上質な磁器は日本国内はもとより海外でも高い評価を受けています。

タンブラーは、ホテルのエレガンスと九州の伝統美を融合させたデザインで、記念品としても最適です。 これらの特別な体験は、6月21日のみの限定企画。 福岡の食文化の未来を感じさせる一夜限りの饗宴は、美食家ならずとも見逃せない機会となるでしょう。 ザ・リッツ・カールトン福岡は、これからも九州の魅力を発信し続けるラグジュアリーホテルとして、さらなる進化を遂げていきます





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