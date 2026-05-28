ザ・バルヴェニー12年ダブルウッド、香港アーティスト・ヴィクト・ンガイ氏の限定パッケージで登場

ブラウン・フォーマンジャパンは、シングルモルトウイスキー「ザ・バルヴェニー12年ダブルウッド」の数量限定デザインパッケージを発表。香港出身のアーティスト、ヴィクト・ンガイ氏が手がけ、「四季の移ろい」をテーマに、ブランドの哲学や神話を隠れた細部に込めた。カスクフィニッシュ製法の象徴や蜂蜜の蜂、グリーンレディなど、ウイスキー造りの物語が視覚化された。5月25日より一部店舗で順次発売。

アメリカに本社を置く世界有数のスピリッツ企業、ブラウン・フォーマン社の日本法人ブラウン・フォーマンジャパン株式会社は、 シングルモルトウイスキー 「 ザ・バルヴェニー 」より、香港出身のアーティスト、 ヴィクト・ンガイ 氏がデザインした特別なパッケージの「 ザ・バルヴェニー 12年ダブルウッド」を5月25日より数量限定で出荷開始し、一部の店舗にて順次発売することを発表した。

この限定デザインパッケージは、数多くの受賞歴を誇るンガイ氏の手によるもので、「時は創造力の源である」というザ・バルヴェニーの哲学が、個性的で多層的なデザインを通じて表現されている。 テーマは「四季の移ろい」で、ザ・バルヴェニーが時間をかけて行うウイスキー造りのアプローチを象徴している。 春は旅の始まり、夏はエネルギーと活力、秋は移ろい、冬は熟成の実りをそれぞれ表現。

パッケージは物語を伝えるキャンバスとなり、ブランドにまつわる神話や伝説、哲学が隠れた細部に込められている。1983年に確立した異なる2種類の樽で熟成させる「カスクフィニッシュ」製法は、2本の木と年輪で象徴的に描かれ、ウイスキーの熟成年数を表す。 また、シャクヤクに描かれた蜂は蜂蜜の風味を、モルトハウスの煙突の煙は幽霊「グリーンレディ」を、スコティッシュ・ディアーハウンドは隠し筒「ディッピングドッグ」へのオマージュをそれぞれ示す。

冬のモチーフである飛翔するユキホオジロはクラフツマンシップと時間のサイクルを反映し、雪の結晶が金色の滴へと変わる描写はウイスキーという贈り物を連想させる。 その他、水源であるロビー・デューの泉は黄金の滴として、旅人は職人たちの忍耐強い姿勢を体現している。 アーティスト、ヴィクト・ンガイ氏は「ザ・バルヴェニーは蒸溜所とウイスキー両方にまたがる豊かな物語を携え、視覚的に表現するのは喜びだった。

クラフツマンシップや新たな可能性への探求、そして意義のある仕事は安易な道を選ばずに達成されるという信念など、創造的なアプローチに多くの共通点を見出した」とコメントしている





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ザ・バルヴェニー ヴィクト・ンガイ シングルモルトウイスキー 限定パッケージ カスクフィニッシュ

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