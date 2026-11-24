社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」の浜田太一（６２）と山本天心（６４）が２４日、大阪市内でそれぞれ高市サナエ（首相）、片山サツキ（財務相）に扮（ふん）し、２０２７年１月９日の大阪公演（サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。 取...

ザ・ニュースペーパー、高市首相に「ぜひ来て下さい」ネタ使用許可直談判熱望「石破元首相は好感触だった」社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」の浜田太一（６２）と山本天心（６４）が２４日、大阪市内でそれぞれ高市サナエ（首相）、片山サツキ（財務相）に扮（ふん）し、２０２７年１月９日の大阪公演（サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。

取材会は、時事ネタでスタート。 高市首相になりきる浜田が「ＡＰＥＣに行っておりまして、中国の方ではすばらしい冷遇…待遇を受けまして。 飛行機から降りた瞬間に、中国との大きなギャップがあったらなんて思ったらガックン、なんてしてしまった」と話すと、片山財務相になりきる山本は「財務大臣は日経平均株価とか、３時間おきにチェックする。 本当にうっとうしい。

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でも、本当にうっとうしいのは私の髪形」といじった。 役作りについて、浜田は「（高市首相の）真っ青なスーツを探すのが大変だった。 いろんなお店をまわって、やっと見つけた。 しかも、大きさがない。

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ちょっと高かったので、あと２年は総理をやらせてもらわないと元が取れない」と明かす。 ピンクのスーツ姿の山本も「衣装は女性用のお店で、試着もして。 昔よりは気が楽になった。 （唇は）ビニールテープで貼っている。

かつらは２段。 これは国家機密ですからね」と笑わせた。 高市首相と片山財務相の反応はわからないというが、高市首相は過去、ザ・ニュースペーパーの公演に来たことがあるという。 浜田は「ぜひ来てください。 特に大阪に」と、ネタにする使用許可を直談判したいと望んだ。