スマートフォンアクセサリーなどを手がけるディーフが、シボ加工のダッシュボードにも真空吸着する車載スタンド『17mmボール搭載 マルチカースタンド』［AM-MSS017BK］の先行販売を、応援購入サービス・Makuakeで開始した。

国産車に多いシボ加工（細かな凹凸）のダッシュボードでは、一般的なゴムやシリコン製の吸盤は表面が硬く、凹凸との間にすき間ができて真空状態を保てず外れてしまうことがある。 本製品は、しっかり固定できることと、ひとつの台座でいろいろ使えることの両立を目指して開発された。

吸着面にはTPU（強度）とPU（柔軟性）を組み合わせた独自のハイブリッド・シーリングゲルが採用されている。 柔らかいゲルが凹凸に入り込んで空気の漏れるすき間を塞ぎ、真空状態をつくる。 設置はダッシュボードに押し当ててロックノブを回すだけで、吸着力が落ちたときはゲルを水洗いして自然乾燥させると回復する。 可動部は、台座の360度回転、アーム根元と先端のヒンジ（各約180度）、17mmボールジョイントの4か所。

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アームは折りたためる。 先端の17mmボールジョイントには、同梱のMagSafe対応ヘッド（N52ネオジム磁石内蔵、Qi充電非対応）や1/4インチ カメラネジマウントを取り付けられ、17mmボールに対応した市販のQi充電器などにも付け替えられる。 本体の寸法は約⌀64.5×103×39mm、重量は約96gで、耐荷重は300g以下（参考値）、カラーはブラックのみ。 Makuakeでの実施期間は2026年12月下旬まで。

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一般販売予定価格は3480円（税込）で、25％OFFの超早割や、27％OFFのスタンド2個セット、スタンド＋Dual PPS 65Wカーチャージャーのセットなども用意されている。