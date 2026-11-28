ファッションブランドカラーがザラとのコラボレーションで「WORLD UNIFORM」をテーマにした新コレクションを発表。ワークウェアやスポーツウェアなどのカテゴリーを再構築し、メンズ、ウィメンズに加え初のキッズコレクションも展開する。発売は2026年12月3日より。

ザラは、 堀内太郎 がクリエイティブディレクターを務める東京の ファッション ブランド、 カラー との コラボレーション コレクションを発表。

「WORLD UNIFORM」をテーマに掲げたコレクションは、ワークウェアやスクールウェア、スポーツユニフォーム、テーラリング、アウトドアウェアといった、時代や文化を超えて親しまれてきた衣服のカテゴリーを、カラーならではの視点で再構築する。 異なるカテゴリーを掛け合わせることで生まれる、意外性のあるデザインがコレクションの特徴だ。 スポーツウェアとテーラリング、ユーティリティウェアとクラシックな仕立て、ワークウェアと上質な素材など、相反する要素を融合。

Advertisement

ハイブリッドなアウターやレイヤードシャツ、再構築されたチノパンツ、アシンメトリーなニットウェアなど、カラーのデザイン哲学を日常のワードローブへと落とし込んでいる。 また、今回のコラボレーションでは、ウィメンズ、メンズに加え、ザラとしてカラーのエッセンスを取り入れた初のキッズコレクションも登場。 大人の服を単に小さくするのではなく、クラシックなシルエットや機能的なディテール、異素材の組み合わせといったデザインの魅力を、子ども服にも反映した。 世代を超えて同じクリエイティブな世界観を楽しめるコレクションとなっている。