ワラク地区の環状道路で発生したトラック火災事故を受け、ザマレクSCはCAFチャンピオンズリーグの試合前に1分間の黙祷を行うようアフリカサッカー連盟に要請した。また、エジプト政府は実業家らから遺族支援のための3000万ポンドの寄付を受領している。

ワラク地区の環状道路上で発生した痛ましい火災事故の犠牲者に対し、連帯の動きが広がっている。 ザマレク は、今週土曜日の夜に予定されているチュニジアのクラブ・アフリカン戦の前に1分間の黙祷を行うよう、 アフリカサッカー連盟 （CAF）に要請したと発表した。

また内閣は、3人の実業家から犠牲者の遺族と負傷者を支援するため、計3000万エジプトポンドの寄付を受けたことを明らかにした。 事故が起きたのは水曜日の夜だ。 ワラク地区の環状道路上で、石油製品を積んだトラックが炎上し、火は周囲の複数の車両に燃え広がった。 これにより多くの人的・物的被害が生じ、民間防衛隊と救急車が出動して対応にあたり、負傷者を病院へ搬送した。

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ザマレクの動きは、昨日水曜日に発生し、多数の死傷者を出したこの事故の犠牲者の遺族に対するクラブとしての連帯を示すものだ。 クラブは、CAFチャンピオンズリーグのグループステージ第1節、チュニジアのクラブ・アフリカン戦のキックオフ前に、亡くなった人々を悼んで1分間の黙祷を行うよう求めた。 ザマレクは公式声明で、アフリカサッカー連盟に正式な要請を提出し、試合開始前の1分間の黙祷の承認について回答を待っていると明らかにした。 犠牲者の遺族と悲しみを分かち合い、この痛ましい惨事に哀悼の意を表すためだという。