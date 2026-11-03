ザポリージャ州停戦直後空爆26人死亡ウクライナ非難

ウクライナ南部ザポリージャ州で停戦終了直後にロシア軍が学校を空爆し26人が死亡した。ゼレンスキー大統領はロシアのメッセージを批判し、米国主導の和平協議再開予定を報じる。

ウクライナ 政府は11月2日、南部 ザポリージャ州 において ロシア 軍が人道支援物資の配布場所であった学校などを繰り返し空爆したと発表した。この攻撃によって少なくとも26人が死亡し、 ウクライナ 側は隣接するヘルソン州での局所的な停戦が終了した直後の出来事として強く非難した。この攻撃により、和平に向けたわずかな期待が打ち砕かれたと主張している。

停戦合意と直後の攻撃の真相

メラニア・トランプ米大統領夫人の仲介により、ロシア占領下のヘルソン州オレシュキで人道支援活動を実施するために設けられた今回の停戦は、10月27日に始まり11月1日に終了した。この期間中、双方から停戦違反の報告は一切なされていなかった。しかし、停戦終了から数時間後、ロシア軍はヘルソン州に隣接するザポリージャ州の集落を繰り返し攻撃した。同州のミハイロ・セミキン知事代行によると、犠牲者は少なくとも26人に上る。

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犠牲者の中には、地元の学校に支援物資を受け取りに来ていた住民も含まれていた。この事実から、ロシア軍は民間人の安全な行動を意図的に標的とした可能性が高いと見られている。ウクライナ側は、人道支援という中立かつ平和的な活動中に起こったこの事件を、戦争犯罪に近い行為として強く批判している。

ゼレンスキー大統領の主張とロシアのメッセージ

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は定例の演説で、詳細な攻撃の経緯を明らかにした。同州では毎週月曜日に住民に人道支援物資が配布されていたが、ロシア軍は人々が到着した直後に複数の航空爆弾による最初の攻撃を行い、続いて避難場所を狙ってさらに爆弾を投下したと述べた。ゼレンスキー大統領は、こうした殺害行為によってロシアが全く逆のメッセージを発していると指摘した。ロシアはさらなる殺害を続けるつもりであり、これに対しては対応が必要だと訴えた。

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ゼレンスキー大統領の発言は、ロシア軍の行動が単なる軍事目標の攻撃ではなく、民間人の恐怖を煽り人道支援を阻害する意図があったことを示唆している。国際社会に向けて、ロシアの責任を追及し、国際人道法違反を明確に指摘する狙いがあるとみられる。この発言は、今後の外交交渉においてウクライナの立場を強化する役割を果たす可能性がある。

和平協議再開と今後の影響

米国主導によるロシアとウクライナの和平協議は、今月中に再開される予定となっている。この直前に発生したザポリージャ州の惨事により、交渉の行方は不透明さを増している。ウクライナ側は、停戦の違反行為が繰り返されている現状を交渉の場で提起し、ロシアの誠意を問う立場をとると見られる。ロシア側は停戦違反を否定する可能性が高いが、この事件は双方の信頼回復をさらに困難にしている。

民間人への攻撃は国際法の重大な違反であり、ウクライナ社会のロシアへの反感をさらに強める結果となった。人道支援物資の配布が標的となったことにより、今後支援活動の安全性を確保することが極めて難しくなる。関係各国は、この事件を契機に、より具体的な民間人保護策や監視メカニズムの導入を協議せざるを得なくなる状況にある。和平交渉が再び開始されるまでに、さらなる暴力の拡大が懸念される。