ヤシル・ザビリには、ラ・リーガで実力を証明するための長い適応期間も、丸1シーズンも必要なかった。瞬く間にトップスコアラーの仲間入りを果たし、現実というより夢に近い挑戦を続けている。

ラシンを代表するストライカーには、アイトール・アギーレ、ドミトリ・ラドチェンコ、ニコラ・ジギッチ、チェティといった名前も並ぶ。 チェティはクラブでのキャリア最高のシーズンに11ゴールを記録したが、このモロッコ人FWはより短い期間ですでにその数字を上回っている。

ザビリの活躍は、その成長を間近で見守ってきた指導者たちにとって、まったくの予想外というわけではなかった。 ムハンマド6世アカデミーで指導に携わったナセル・ラルゲは彼の技術を称賛し、とりわけファーストタッチに目を引かれたと語っている。 レンヌ時代の指揮官フランク・エーズも同様の見解を示している。 このモロッコ人FWの能力への信頼を隠さず、攻撃面で際立った資質を数多く備えていることを考えれば、これだけのゴールを挙げても驚きではないとの考えを示した。

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ラシンでも、ザビリはホセ・アルベルト・ロペス監督から高い評価を受けている。 指揮官はそのパフォーマンスを「驚異的」と表現し、彼の貢献は得点だけにとどまらず、相手へのプレッシング、チームとしての働き、試合の各局面で求められることへの理解にまで及ぶと強調した。 この活躍はすぐさま市場価値にも反映された。 『Transfermarkt』によると、推定約1000万ユーロの評価額でラシン・サンタンデールに加わった彼の市場価値は倍増し、2000万ユーロに達している。