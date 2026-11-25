昨季出場機会がなかったザビリは、スペインサッカーへの情熱からラシン・サンタンデールへレンタル移籍を決断。バルセロナの関心も集める中、クラブ方針で高額オファーも拒否し、将来のカンプ・ノウでのプレーを夢見る。

昨シーズンはほとんど出番がなかったため、夏にレンタルへ出されることは明らかだった。 届いたオファー（マルセイユ、ヴェネツィアなど）の中から彼が選んだのは、 ラシン・サンタンデール だった。

決め手はクラブのプレースタイルと、スペインサッカーへの情熱だ。 幼少期から熱心なバルセロナファンとして知られる彼は、ずっとスペインサッカーを追いかけてきた。 この計画を覆すとすれば、ラシンに数百万ドルをもたらし得るスタッド・レンヌからの破格のオファーくらいだ。 しかし、ラシンの首脳陣であるマノロ・イゲラとセバスティアン・セリアはかねてから方針を固めており、重要とみなす選手の移籍については交渉しない姿勢を貫いている。2023-24シーズンには、ペケをめぐってセビージャに対して一歩も引かず、400万ユーロの違約金条項を譲らなかった。

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その後もイニゴ・ビセンテ、アラナ、アンドレス・マルティンについて同様の対応を取り、昨夏にはグスタボ・プエルタとホルヘ・サリナスでも同じ姿勢を見せた。 ザビリの目覚ましい数字は、ビッグクラブの関心を引かずにはおかなかった。 メディアの報道によれば、バルセロナはこのモロッコ人FWの成長を注視しているという。 彼の名前は、若手有望株の市場で存在感を強めている。

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バルセロナの関心は一方通行ではないようだ。 ザビリはカタルーニャのクラブに明らかな憧れを抱いており、いつかそのユニフォームを着てカンプ・ノウでプレーすることを夢見ている。 このことは、今後の交渉に新たな要素を加える可能性がある。 サッカーへの情熱は1990年に始まりました。