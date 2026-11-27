芝浦機械、ディグリー、中部電力ミライズと連携し、射出成形工程でのヒートポンプによる効率的な熱回収を実現。既存設備への後付けが可能で、CO2排出量30～70%削減を目指す。

受付は芝浦機械、ディグリー、中部電力ミライズが行う。 射出成形 は、樹脂材料を加熱して溶かし、金型に注入して製品を成形する製造方法で、自動車のバンパーや食品容器など幅広い樹脂製品に使用されている。

成形品の外観や品質に水分が影響するため、成形前に樹脂材料の乾燥が必要になる。 一方、成形時は高温の溶融樹脂で金型の温度が上がるため、冷却水による冷却も必要になる。 サーモループHPは、金型の冷却に使用した後の温水から、これまで十分に活用されていなかった熱をヒートポンプで回収し、樹脂乾燥工程の熱源として再利用する。 ヒートポンプ内部の熱交換器は独自設計で、空気を二段階で加熱する構造が採用されている。

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これにより、一般的なヒートポンプでは難しかった最高80℃の高温熱風を生成し、樹脂材料の乾燥に利用できる。 発表によると、COPは業界最高水準の4.0で、従来の電気ヒータ方式と比べて樹脂乾燥工程のCO2排出量を30～70%削減する。 COP4.0は型式DHPM-300で達成された値。 COPはヒートポンプの効率を示す指標で、消費電力1に対して得られる熱量を表す。 既存の樹脂乾燥機への後付けにも対応し、設備の改造を最小限に抑えられる。 《森脇稔》