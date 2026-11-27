キャラクター雑貨のサン宝石とクラックスは、平成時代に愛されたキャラクター「ほっべちゃん」のキーホルダー3種類を含むカプセルトイを2026年11月から全国で順次展開することを発表した。

キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石 （本社：茨城県筑西市／代表取締役：鈴木伸也 ）は、株式会社 クラックス （本社：大阪市中央区／代表取締役社長：北田和樹）との共同による「 ほっぺちゃん 」 カプセルトイ のコラボレーション企画を2026年11月より順次展開いたします。

今回のコラボ企画で販売するのは「うるちゅるPOPチャームキーホルダー」「ミニプロフ帳キーホルダー」「ラバーマスコットキーホルダー」の3アイテム。 全国のほっぺちゃんファンのコレクター魂を刺激すること間違いなしのカプセルトイ新作です。 平成時代に多くの子どもたちから愛された「ほっぺちゃん」。2010年にサン宝石が生み出したオリジナルキャラクターで、ころんとしたフォルム、つぶらな瞳、リボンやホイップのようなかわいらしいデザインにより、令和の現在も全国にファンのいる“愛されキャラクター”として定着しています。

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今回展開する3商品は、いずれもキーホルダーとなります。