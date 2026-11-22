フリーアナウンサー膳場貴子は22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。関芳弘文科相が、官僚を呼んで企業関係者に政策説明が行われた政治資金パ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリー アナウンサー 膳場貴子 は22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。 関芳弘 文科相が、官僚を呼んで企業関係者に政策説明が行われた政治資金パーティーを開いていた 関芳弘 文科相をめぐり「裏金問題があった議員で高市内閣に登用された方、という点に、私は目が行ってしまう」と指摘した。

関氏はこれまで2024年3月と6月に開いた政治資金パーティーで、省庁の担当者に行政説明を依頼したことを明かし、それ以前の会合はないと述べていたが、20日夜になって、同じ年に別に3回の会合を開いていたことを明かした。 その年以前に関しては、「詳細が残っていない」として明かされなかった。 関氏は省庁側の担当者が制度の説明を行うことについて「法的に問題ない」との認識を繰り返しており、20日夜の会見では「襟をただし、しっかりこれからの業務を果たしていきたい」と述べ、あらためて辞任を否定している。

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この日の放送では、1週間の動きを振り返るコーナーで、この話題を伝えた。 国会では、高市早苗首相肝いりの消費税減税関連法案など政府が成立を目指す重要法案の成立を目指す中、野党は問責決議案の提出を検討しており、提出となれば法案審議に影響する可能性もある。21日には自民党の鈴木俊一幹事長が、法案成立を優先した対応に言及。 膳場は、ナレーションで自民党内でも今後の国会審議への影響から、「早期辞任」論が浮上していると伝えた。

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関氏は、農相を更迭された簗和生氏とともに今回が初入閣。2人とも旧安倍派出身で、派閥パーティー裏金事件で政治資金収支報告書に不記載だったとして党から処分を受けている。 VTRの後、膳場は「裏金問題があった議員で高市内閣に登用された方、という点に、私は目が行ってしまう」と、関氏が閣僚になる前の背景に触れた上で、「本当に政治家には、倫理観を高くしてほしいと、切に、切に、思います」と訴えた。