フリーアナウンサー膳場貴子は29日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。この日、スポーツコーナーのコメンテーターとして出演した… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

この日、スポーツコーナーのコメンテーターとして出演した1984年ロス五輪マラソン女子日本代表の 増田明美 氏（62）から、知られざる「個人情報」を暴露され、思わず「し－っ」と指を口に当てるひと幕があった。

スポーツコーナーでは、23日に行われた全日本実業団対抗女子駅伝の結果について伝えた。 パナソニックが優勝したが、3区の斎藤みうが14人抜きの快走で4位に浮上すると、5区の中村優希で先頭に立ち、そのまま逃げ切った。 番組では、斎藤がMVPを受賞したことも伝えた。 増田さんは、パナソニック優勝に「あっぱれ」を与えた上で、斉藤の走りを絶賛。

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一方で、「細かすぎる」と話題の取材メモをいかんなく発揮し、斉藤が「ハリー・ポッターの大ファンなんですよ」と明かしながら、「キャラもいいですし。 みうちゃんは、いつも寮でいる時のTシャツは、ハリー・ポッター」と、「増田メモ」の一端を披露した。 これに、膳場は「どこのハウスだろう? どこの寮を推してるのかな?