フリーアナウンサー膳場貴子は22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。政府が、日本の安全保障やエネルギー事情などを説明する特集を政府広報ホ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリー アナウンサー 膳場貴子 は22日、 TBS 系「 サンデーモーニング 」（日曜午前8時）に出演。 政府が、日本の安全保障やエネルギー事情などを説明する特集を政府広報ホームページに、陰謀論や都市伝説を扱う ユーチューバー 、 ナオキマン を起用した動画を公開したことをめぐり、「政府の見識が問われると思う」と、疑問を口にした。

当該の政府広報では、「これは都市伝説ではない。 」とのキャッチフレーズを使い、中東に原油輸入を依存している状況やサイバー攻撃増加などについて説明、紹介するなどしているが、果たして的確な対応なのか、疑問の声が各方面から出ている。19日の参院外交防衛委員会では、立憲民主党の辻元清美議員が、ナオキマンについて過去に「高市早苗天武天皇の末裔説」「2027年中国と戦争」「メディアが報じない世界の闇」などと題した動画を公開していると指摘し、「『陰謀論』にお墨付きを与えるのではないか。

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だれも問題にしなかったのか」として、起用を決める際、過去の動画の中身や発言はだれがチェックをしたのか問うた。 これに対し政府側は「あくまでも事業者から提出された企画提案やプレゼンテーションをもとに審査を行った」として、「出演者の過去の発言内容について、政府としてすべからく事前にチェックしていない」と答弁し、さらに批判を強める事態になっている。

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この日の放送では、1週間の動きを振り返るコーナーで、このテーマを報じ、木原稔官房長官が会見で「安全保障を身近な暮らしの課題としてわかりやすく伝えることができるという工夫を講じた」と、ねらいについて説明したシーンも伝えた。 一方、膳場は、今回の広報をめぐる費用の上限が1・5億円であることや、内閣広報室の来年度予算案の概算要求が、今年度の10倍以上に当たる約72億円と大幅に増えていることにナレーションで触れながら、「国の安全保障についてですので、政府の見識が問われると思うんですけれど…」と、戸惑うように指摘した。

自身が見解を問うたコメンテーターでフォトジャーナリストの安田菜津記氏が「政府広報を安易に信じるなと、政府自らが発信しているのかということも皮肉を込めて言いたくなる」と述べると、膳場はうなずきながら応じ、「こういう企画に税をそそいでしまうのなら、安全保障について人に説く前に、足元の危機管理は大丈夫ですか、というところから問わないといけない」との見解が示された際も、「そうですね」と応じていた。