サントリー『DAKARA経口補水液』新発売、成分と味わいを徹底レビュー

サントリーから新たに発売される経口補水液『DAKARA経口補水液』の成分、カロリー、比較評価、価格帯などの情報を詳しくまとめた。他社製品との見た目や味の違い、実際に飲んだ印象までを網羅したレビュー記事。

サントリー は2026年6月9日から、新製品『 DAKARA 経口補水液 』を全国の小売店や通販サイトで販売開始する。 本製品は日常生活での水分補給をサポートする 経口補水液 として開発され、iju Takaraブランドから展開される。

主な原材料はブドウ糖、食塩、酸味料、香料、甘味料などで、100mlあたりのカロリーはわずか6kcal、500ml1本で30kcalと低カロリー設計が特徴だ。 食塩相当量は100ml当たり0.26g、1本換算で1.3g。 浸透圧は200mOsm/L、モル濃度比（ナトリウム：ブドウ糖）は1:1.4と、効率的な水分補給を促す組成となっている。 見た目については、グラスに注いだ際に『SUNTORY DAKARA経口補水液』は他の製品と比べて白く濁っており、スポーツドリンクに近い外観を持つ。

A・B・DAKARAの3種類を比較すると、色の違いからもそれぞれの個性がうかがえる。 味わいのレビューでは、B製品には青リンゴの風味が加えられており、Aと比較して甘めで飲みやすい仕上がりとのこと。 ただし独特の塩味が残るため、日常的にゴクゴク飲みたいかと言われるとやや微妙な印象という。 一方、『SUNTORY DAKARA経口補水液』は見た目通りのスポーツドリンクらしい味。

塩味はやや強めに感じるが、あくまでスポーツドリンクの範囲内。 『経口補水液は味が悪い』という従来のイメージを覆し、いつでも気軽に飲めるすっきりとした味に仕上がっているという評価だ。 価格設定については、希望小売価格が税別210円。24本セットはAmazon.co.jpで4608円（1本あたり192円）で販売されており、小売店や通販サイトでも同様の価格帯で入手できる。 経口補水液市場は、水分補給の重要性が再評価される中で成長が続いており、サントリーの新参入は既存ブランドとの差別化が焦点となる。

味と価格のバランス、そして日常使いのしやすさが、消費者にどのように受け入れられるかが注目される





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

経口補水液 サントリー DAKARA スポーツドリンク 新商品

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

スポドリから麦茶へ“日常の水分補給飲料”として舵を切った『GREEN DA・KA・RA』の英断（2025年5月2日）｜BIGLOBEニュース2000年にスタートし、スポーツドリンクとして独自の立ち位置を切り開いた『DAKARA』。その後2012年に『GREENDA・KA・RA』が誕生し、“老若男女、みんなが飲める…｜BIGLOBEニュース

Read more »

スポドリから麦茶へ“日常の水分補給飲料”として舵を切った『GREEN DA・KA・RA』の英断2000年にスタートし、スポーツドリンクとして独自の立ち位置を切り開いた『DAKARA』。その後2012年に『GREEN DA・KA・RA』が誕生し、“老若男女、みんなが飲める飲料”として特徴的な展開をしている。同ブランドが他と異なるのは、スポドリの中でフレーバーを多数展開するのではなく、2013年に次の商品として「やさしい麦茶」を発売するというカテゴリの枠を超えて多角的な戦略を進めたことにある。なぜ、スポドリの別味ではなく、“お茶”だったのか。同ブランドの変遷と戦略について、担当者に聞いた。

Read more »

スポドリから麦茶へ“日常の水分補給飲料”として舵を切った『GREEN DA・KA・RA』の英断2000年にスタートし、スポーツドリンクとして独自の立ち位置を切り開いた『DAKARA』。その後2012年に『GREEN DA・KA・RA』が誕生し、“老若男女、みんなが飲める飲料”として特徴的な展…

Read more »

俳優の秋田宗好さん、急性心筋梗塞で急逝 ５４歳…「ＤＡＫＡＲＡ」ＣＭで余分三兄弟の糖分役、朝ドラ「ひらり」など出演 (2025年8月22日)俳優・秋田宗好（むねよし）さんが急性心筋梗塞のため７月１７日に亡くなったことを、所属事務所が２２日に発表した。５４歳だった。代表取締役社長を務めた「オフィスヤマジャム」の公式サイトで報告。「秋田宗好に...

Read more »