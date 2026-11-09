サンディア国立研究所小惑星核爆発軌道変更研究の成果と課題

サンディア国立研究所の研究チームが開発した新シミュレーション手法により、小惑星への核爆発照射方向が軌道変更効率に5倍の差を生むことが明らかになった。詳細な形状データの重要性と限界について解説する。

サンディア国立研究所 の物理学者である ネイサン・ムーア 氏らをリーダーとする研究チームは、 小惑星 が地球に接近し衝突までの時間が限られている場合の対策として、 核爆発 を利用した 軌道変更 方法の有効性を高める新たな計算技術を開発しました。この手法は、 核爆発 によって発生する強力なX線を 小惑星 の表面に照射し、表面物質を急激に加熱して蒸発させることで、その反作用を利用して 小惑星 の進行方向をずらすという基本原理に基づいています。

複雑な形状を考慮した高速シミュレーション技術

しかし、現実の小惑星は理想的な球体ではなく、凹凸や細長い形状、いびつな形をしているものが多く存在します。従来のシミュレーションでは小惑星を単純な球体として扱っており、複雑な形状と核爆発の影響を同時に詳細に計算することは困難でした。そこで研究チームは、異なる物理現象を計算する2種類のシミュレーション技術を組み合わせることで、この課題に挑戦しました。

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その結果、新たに開発された計算アルゴリズムは従来の1600倍以上の高速化を達成し、小惑星の複雑な形状を考慮しながらX線の影響を詳しく調べることができるようになりました。この技術革新により、探査機などが撮影した小惑星の立体的な形状データを利用し、爆発の強さや距離、X線が届く方向を変えながら影響を計算することが可能になっています。

照射方向による軌道変更効率の大幅な差異

研究チームが同じ小惑星に異なる方向からX線を照射するシミュレーションを行ったところ、劇的な結果が示されました。ある方向から照射した場合、小惑星の速度は秒速3.9mm変化しました。一方、別の方向から照射した場合の変化は秒速0.8mmにとどまりました。このことから、X線を当てる方向が異なるだけで、軌道を変える効果に約5倍もの差が生じることが証明されました。

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さらに別の小惑星を使ったシミュレーションでは、X線を当てる方向によって自転速度の変化に最大17倍もの差が生じました。ムーア氏は「狙う方向が重要だとは予想していましたが、影響の大きさには驚きました」と述べており、照射角度の選定が防御策の成否を左右する極めて重要な要素であることを示唆しています。

表面損傷推定と破片化リスクの管理

新たなシミュレーション手法の利点は、軌道や自転の変化だけでなく、表面の損傷も推定できる点にあります。小惑星の表面で蒸発する物質の量を場所ごとに調べることができるため、小惑星をできるだけ一体のまま保ち、安全な方向へ移動させるための詳しい検討が可能になります。これは、天体を細かく破壊すると複数の破片が地球に衝突する危険性があるという観点から、特に重要な意義を持ちます。

技術的限界と将来への課題

ただし、この新たな計算手法にも限界があります。小惑星の表面にある岩石の破壊は計算できますが、小惑星全体が砕け散るかどうかを正確に予測することはできません。また、計算には小惑星をさまざまな方向から観測した詳しい形状データが必要であり、地球への衝突までに十分な情報を集められるとは限らないという課題も残されています。

ムーア氏は「適切な側を選べば成功しますが、狙いを間違えれば大変なことになります」と警告しています。研究チームは今後さらに計算手法を改良し、小惑星の形状に応じて爆発の強さや位置、方向を判断できるようにすることで、将来の小惑星衝突を防ぐ手段の検討に役立てる計画です。