ヤギエロニア・ビャウィストクとのヨーロッパリーグ、1-1の引き分けに終わったサンダーランドの選手採点。トゥテロフ、リグ、ル・ブリを詳しく評価。

サンダーランド はスタジアム・オブ・ライトでのヨーロッパリーグで、 ヤギエロニア・ビャウィストク と引き分けた。 ティムール・トゥテロフが先制したものの、カミル・ヨズヴィアクにすぐさま同点弾を許し、勝ち点を分け合った。

サンダーランドはヨーロッパリーグのヤギエロニア・ビャウィストク戦で1-1の引き分けに終わった。 長い時間にわたってリズムを欠く、もどかしい一戦だった。 戦術的に慎重な展開が続き、攻撃の最終局面で精度を欠いた前半は無得点。 しかし、後半開始直後に試合が動く。47分、ティムール・トゥテロフが鋭い得点感覚を発揮して均衡を破り、スタジアム・オブ・ライトの観客を沸かせた。

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だが、リードは長く続かなかった。 粘り強さを見せたヤギエロニアは、そのわずか5分後、サンダーランドの守備陣形が一瞬乱れた隙を突いてカミル・ヨズヴィアクが同点弾を決めた。 レジス・ル・ブリ監督率いるサンダーランドはボール保持率53％、シュート13本を記録したものの、組織的なポーランドのチームを相手に勝ち越し点を奪えなかった。 この結果、リーグフェーズでは13位。