サンソフトのプレゼントキャンペーンで純金カセットをプレゼント！

サンソフトは5月14日、同社公式Xアカウントを通じてプレゼントキャンペーンの実施を発表した。応募期間は本日から6月19日まで。 プレゼントの賞品は、A賞として『ROUTE16TURBO』純金カセットが1名、B賞としてAmazonギフトコード 4100円分が10名分用意される。純金カセットは、本物の24金製（重量約4.1g）とのことだ。 『ROUTE16TURBO』純金カセットは、それを純金で再現してしまったバージョンであり、実際のカセットよりもサイズの小さい観賞用レプリカであり、ゲームを遊ぶことはできない。

サンソフト は5月14日、同社公式Xアカウントを通じて プレゼントキャンペーン の実施を発表した。 応募期間は本日から6月19日まで。 プレゼントの賞品は、A賞として『 ROUTE16TURBO 』 純金カセット が1名、B賞としてAmazonギフトコード 4100円分が10名分用意される。

『ROUTE16TURBO』純金カセットは、本物の24金製（重量約4.1g）とのことだ。 『ROUTE16TURBO』は、1985年にファミコン向けに発売されたカーチェイスアクションゲームだ。 サンソフトは、同シリーズの最新作『ROUTE16R』の発売を今年8月6日に予定しており、これにあわせて『ROUTE16TURBO』の移植版もPC（Steam）/Nintendo Switch/PS5向けに同日配信予定である（関連記事）。

そしてNintendo Switch向けには、『ROUTE16R』およびシリーズ1作目の『ROUTE16』と『ROUTE16TURBO』の移植版をセットにした豪華限定パッケージ版「ROUTE16 COLLECTION」も発売される。 その中には、『ROUTE16TURBO』のファミコンカセットをモチーフにした金色版レプリカが同梱されている。

今回のキャンペーンでプレゼントされる『ROUTE16TURBO』純金カセットは、それを純金で再現してしまったバージョンであり、実際のカセットよりもサイズの小さい観賞用レプリカであり、ゲームを遊ぶことはできない。 金色のファミコンカセットは、当時いくつか発売されたほか、イベントの景品などとして少量生産されたタイトルもあることで知られる、ファン垂涎のアイテム。

サンソフトは当時発売することはなかったが、『マドゥーラの翼』『リップルアイランド』『東海道五十三次』の復刻を目指すクラウドファンディングを2023年に実施した際には、その大成功を受けて、金色のレプリカカセットを製作して支援者に配布したことがあった。 同社にとっても、金カセットは憧れの対象だったそうだ。 サンソフトのプレゼントキャンペーンは、本日5月14日から6月19日まで応募受付中。 サンソフト公式Xアカウント（@sunsoftgames）をフォローした上で、キャンペーンポストをリポストするだけで応募可能だ。

応募する際には、応募規約にも目を通しておこう。 なお『ROUTE16』シリーズ最新作『ROUTE16R』は、PC（Steam）/Nintendo Switch向けに8月6日発売予定だ。 同日配信される復刻版『ROUTE16TURBO』は、PC（Steam）/Nintendo Switchに加えPS5向けにもリリースされる。 また、復刻版『ROUTE16』はNintendo Switch専売となる





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