パリ・サンジェルマンがアーセナルに1-1で延長3000でPK戦で4-3の勝利にて、欧州連覇を達成。第10号目のユーロのタイトルを取得し、パリのスタッフと選手の献身をコミー。

パリ・サンジェルマン は、欧州最高峰のタイトルを追い求める過程で数々の難局を乗り越え、わずか数分前に発表された結果で史上初の2連覇を果たした。 アーセナル が試合開始早々に先制点を奪い、形勢を有利に持ち込んだ中で、両クラブは緊張感と戦術美を見せつけた。

最終的に延長落ちてのPK戦で4-3で勝利を収め、フランスチームにとってこれは10シーズン目の欧州タイトルとなると同時に、欧州チェーサーとしての地位をさらに堅固なものにした。 試合のプロローグはアーセナルのリズムで始まった。 前半6分、パリのゴールキーパーのDG・マルキーニョスのクリアボールが仲間のミッドフィールダーMFトロサールに当たり、すぐに受け取ったFWハバーツが左サイドからゴールへ向かうドリブルをかけ、荒々しい角度を否定した左足で正確に射撃。 観客の心拍を上げるゴールが完成し、アーセナルはリードを確保した。

この点を得た瞬間、アーセナルは今大会14試合でわずか6失点という驚異的な防御統計を裏付けに、インターナショナルでも高い評価を受ける堅固な守備陣を残した。2-4-2といったクラブ特有の（デフォルメ）フォーメーションを引き換えに、意思決定と組織的な連携でパリ・サンジェルマンの攻撃を抑えた。 デンベレとドゥエというフランス代表のFWデュオの侵入をも、DFライン中央のガブリエウとサリバが相手側の取り組みをカットし、ペナルティエリアを守り切った。 背景にあるのは、互いの投資額や選手層を競い合う本年の UEFA チャンピオンズリーグだ。

パリの攻撃陣は前場に活動するプレーで、8目標を投げた攻撃的なタッチが印象的だった。 相手の守備陣はそれに対抗し、より狭いスペースでの物理的なアプローチで交渉していた。 誰もが持続可能な指針を示すように、ゲームはバランスを失いながらも両チームが独自のサイドで異なる戦術を試した。 現代サッカーの試合本文としては重要な戦術的レッスンが含まれている． 同試合のハイライトポイントは、後半の延長戦でのいくつかの暴走プレーである。

パリ・サンジェルマンはスタンディングオフィシアルであるクバラツヘリアを中心に配列したタイムリーなテクニカル攻撃を展開し、ベンチから変化を加えることで相手ディフェンダーを混乱させた。 延長判定でモスケラのミスは多大な影響をもたらし、決定的の鍵となった。 試合は34分にペナルティロットの空振りとともに再度引き分けに転換。 追加時間で精力的に攻撃を続けたクラブは、最終的に 52 分でのフラストレーションとディメンションにすれば、最も重要なシャットアウトが行われている。

延長の12分で、FW マドゥエケが不安定なテクニックと原始的な接触戦でミスに終わるタッチで重要な短距離を奪った。 30分の延長戦が決勝戦を踏みましたがその時点で調整を役割分担し、パリが最終的に4-3の勝利を収めることとなった。 この結果を背景に、フランスは欧州における第10号目の称号取得を物語に加え、サンジェルマンの戦略的成就は永久的な遺産を残した。 以上の設定をもって、欧州サッカーの物語は、サンジェルマンが彼ら自身の歴史をさらに拡張した成功への証として、記念碑的なマイルストーンを証明するものとなった





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