サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに米国代表団が数年ぶり出席

ロシアで開催されるサンクトペテルブルク国際経済フォーラムに米国代表団が2017-18年以来初めて出席する。フォーラムには右派インフルエンサーやドイツの富豪も参加予定で、OPECプラスを含むエネルギー問題も議論される。ウクライナ戦争の影響が会議全体に影を落とす中、参加者は戦争の行方への懸念を示した。

モスクワ 2日 ロイター - 今週 ロシア で開催される サンクトペテルブルク国際経済フォーラム に、数年ぶりに 米国代表団 が出席することが明らかになった。 年一回開催されるこのフォーラムは「 ロシア のダボス会議」とも呼ばれ、3日には現職の米政府当局者のほか、米国の右派インフルエンサーやドイツの小売業界の富豪らが出席する見通し。

米国代表が同フォーラムに出席するのは2017-18年以来初めてとなる。 代表団は米美術委員会のロドニー・クック委員長が率いる。 その他、米国の右派インフルエンサーのキャンディス・オーウェンズ氏や、交流サイト（SNS）上で数百万人のフォロワーを持つアンドリュー・テイト氏も出席する可能性がある。 ドイツの小売業界の大富豪でハイパーグローバスのオーナーであるトーマス・ブルッフ氏も、ドイツからの投資に関する議論に出席する予定。

フォーラム側によると、現在もドイツ企業1800社がロシアで事業を継続しているという。 ロシア大統領府（クレムリン）によると、今年のフォーラムの主賓国はサウジアラビアになる。 アブドルアジズ・エネルギー相が、ロシアのアレクサンドル・ノバク副首相、石油輸出国機構（OPEC）のガイス事務局長とともに、中東での戦争がエネルギーや、OPEC加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「OPECプラス」の将来に与える影響について議論する予定だ。 公式プログラムにはウクライナへの言及は一度もないが、戦争の影は色濃く漂う。

ロシア人参加者の一人は匿名を条件にロイターに対し、「問題はこの戦争が終わるのか、それともはるかに厳しい未来に直面するのかということだ」と語った





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サンクトペテルブルク国際経済フォーラム 米国代表団 ロシア OPECプラス ウクライナ戦争

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