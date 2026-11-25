精密プラスチック製品の製造大手サンエツ工業は、2026年12月2日から4日までマリンメッセ福岡で開催される展示会「ものづくりワールド福岡2026」に初出展することを発表した。設計受託から量産・組立までの一貫生産体制を披露し、九州市場での新たな事業機会を模索する。

精密プラスチック 製品を製造する サンエツ工業 株式会社は、2026年12月2日（水）～4日（金）にマリンメッセ福岡で開催される『 ものづくりワールド福岡2026 』にブース出展いたします。

精密プラスチック製品の製造を行うサンエツ工業株式会社（本社：茨城県笠間市、代表：田中 敦司）は、2026年12月2日（水）～4日（金）にマリンメッセ福岡で開催される『ものづくりワールド福岡2026』にブース出展いたします。 主催はRX Japan 合同会社、後援は福岡県と福岡市であり、当社にとって初めての九州での出展となります。 当社は1980年の創業以来、医療機器・照明機器・計測機器の業界を中心に、精密プラスチック部品の加工を行ってまいりました。

Also read 佐々木が初主催の学童野球大会で岩手「八幡平市連合」が初代王者に 炭酸水ファイトや特別演出で盛り上げる

これまで培った技術をもとに、設計受託・試作・量産・表面処理・組立までを、茨城工場および提携工場で一貫して行っております。 中小企業庁の「2026年版 中小企業白書」によると、中小企業のうち製造業では63.1％が研究開発に取り組んでおり、研究開発に取り組んだ事業者の73.8％が、付加価値の創出に「効果があった」と回答しています。 一方で、約3割はまだ実用化に至っておらず、研究開発における問題点としては「必要な技術・ノウハウを持つ人材が不足している」（54.1％）が最多で、「適切な連携相手が見つからない」（14.1％）との声もあります。

当社は、ラフスケッチや2D図面からの3Dデータ作成をはじめとする設計受託から、1個からの試作製作、量産生産、表面処理、組立作業までを、茨城工場はじめ提携工場にて一貫して受注対応しています。 アイデアを形にし、製品として送り出すまでの過程を支えることで、新しいものづくりにも貢献できればと考えております。 当社は「確かな技術で社会とお客様の夢の創造をお手伝いします」という使命のもと、全てのお客様へ安全と安心をお届けすることを大切にしてまいりました。 このたびの九州での初出展も、より多くのお客様のお役に立ちたいという想いによるものです。

Advertisement

当社はこれまで展示会には4回出展しており、今回が5回目の出展です。2026年7月に東京ビッグサイトで開催された『第38回ものづくりワールド』では、設計から組立までの一貫生産を表したブースデザインや製品サンプルの展示に多くの方が足を止めてくださいました。 今回の福岡は、東京以来の出展となります。 『ものづくりワールド福岡2026』は、九州最大級の製造業の展示会です（ものづくりワールド福岡HPより）。

初めての九州での展示会ですので、社員一同これまで以上に力を入れてブースデザインや製品サンプルの準備を行っております。2026年7月『第38回ものづくりワールド』でのスタッフ集合写真 当社はこれからも展示会への出展などを通じて、「こんなことできる？ 」というお客様の声を大切にし、時代やニーズの変化に迅速かつきめ細かくお応えしてまいります。 確かな技術と磨かれた心でものづくりに精進し、社会への貢献を目指します。 ：マリンメッセ福岡 A館・B館 全館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）