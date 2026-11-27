アル・ヒラルのキャプテン、サレム・アル・ドサリは負傷によりアル・イテファク戦のメンバーから外れた。2026年ワールドカップ後の手術の影響で今シーズンの出場はわずか3試合にとどまっており、アル・イテファク戦通算得点ではクラブレジェンドのヤセル・アル・カハタニに次ぐ2位につけている。単独最多得点者となるにはあと1ゴールのところでしたが、今シーズンも復帰への道のりは厳しい状況が続いている。

試合数時間前、アル・ドサリはトレーニング終了後に アル・ヒラル のメディカルクリニックを訪れ、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギは同選手を試合のメンバーから外さざるを得なかった。

アル・ヒラルの主将は今シーズン開幕以降、わずか3試合の出場にとどまっている。 うち2試合は途中出場で、先発はわずか1試合だ。 アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにサウジアラビア代表として参加した後に手術を受けたことが影響しており、得点もわずか1ゴールにとどまっている。 それでも「トルネード」は、インターナショナルウィーク明けの先週土曜日からアル・ヒラルの全体練習に復帰していた。

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しかし、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのネフチとの2-2の引き分けには出場しなかった。 『トランスファーマルクト』のデータによると、サレム・アル・ドサリはアル・ヒラル対アル・イテファクの通算対戦における得点ランキングで2位につけている。 アル・イテファクからは8ゴールを奪っており、首位に立つアル・ヒラルのレジェンド、ヤセル・アル・カハタニの9ゴールまであと1点に迫っていた。