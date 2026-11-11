サルカ他のチームのGK、フェラーリを衝突〜無傷でボール会＋事故

チェルシー所属のロベルト・サンチェスがドイツのニュルブルクサーキットで30万ポンド価値のフェラーリを時速約113キロでバリアに衝突させる事件が発生。彼は無傷のまま車両の破片を拾い、事故の後は車をレッカーへ移動させた。

チェルシー のゴールキーパー、ロベルト・ サンチェス が、ドイツのニュルブルクサーキットで開催された一般参加型の走行イベントに出席する際、 フェラーリ 488チャレンジ Eボを走行中にバリアに衝突させ、車体を大破させたが、彼自身には怪我がないという報道が確認された。

サンチェスは、現在コモの代表としてレンタル移籍中であり、サーキットで不慣れなコーナーにて制御を失ったことで事故に至った。 事故は、30万ポンド相当の高価な車両が時速113キロでバンク付き垂直コーナーを走行中に発生し、車体は前部が破壊され、部品がコース上に散乱した。 幸いにも、サンチェスは無傷で、すぐに車から脱出し、落ちた部品を自ら手渡しで拾収する光景が目撃者により報告された。 さらに、友人たちも協力し、揺るがぬ姿勢で破片を集め、最終的にレッカー車で車両を除去。

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サンチェス、事故後に迅速に対処-チームメイトと協力して破片回収

車を運転する際の注意喚起が求められる一方、彼の安全を保証するサポート体制は高く評価された。 さらに、フェラーリの運転手としては珍しい姿勢で、事故後も容赦なく細部を確認し、事件の分析に役立てたとされる。 大会主催者は、今回の事故を受けて安全指針の見直しを検討すると述べ、サーキット側からは参加者への警告と車両に対する適切なスピード管理の重要性が強調された。 サンチェスにとっては、後に車両と自身の安全を守るための教訓となった。

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サーキットの歴史的な名所であるカラツィオラ・カルッセルが、彼にとって大きな障壁となった様子が目撃談からも伺える。 今回の事故は、フェラーリなど高級車を運転する際のリスク管理が極めて重要であるというメッセージを再確認させる。 こうした流れの中、今日のサッカー界は、選手がトレーニング以外の場面において安全に過ごすための総合支援体制をさらに強化し、同様の事故が再発しないような策を模索するべきだ。