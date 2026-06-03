サリバは世界最高のディフェンダーのひとりだと信じています

サリバは、自身が世界最高のディフェンダーのひとりだと信じています。彼は、プレミアリーグ優勝をほぼ確実にし、欧州チャンピオンズリーグ（CL）制覇の可能性に期待を寄せています。

サリバ は、自身が 世界最高 の ディフェンダー のひとりだと信じています。 彼は、 プレミアリーグ 優勝をほぼ確実にし、 欧州チャンピオンズリーグ （CL）制覇の可能性に期待を寄せています。 彼は、自分がストライカーになってゴールを量産することを夢見ていたが、神様が彼をセンターバックにすると決めたと語っています。

彼は、プロのサッカー選手になるためならゴールキーパーにだってなっていたでしょうと話しています。 彼は、エムバペやデンベレのようなスターじゃありませんが、ディフェンダーとしては最高の選手のひとりだと自負しています。 彼は、ラファエル・ヴァランを手本と定めてきており、ヴァランはフランス代表のレジェンドであり、彼の「前任者」にも当たる。 サリバは、2024年に行われたフランスのスポーツ紙『レキップ』とのインタビューで、ミケル・アルテタ監督から「お前を見た相手選手が恐れをなすようになれ」と言われたことを明かしています。

彼は、進歩はしていますが、自分が世界最高のディフェンダーのひとりだと信じています。 彼は、チームメイトが彼を見て、冷静になったり決意を固めたりする一方で、尊大だった対戦相手は次第に恐れを見せるようになっていることを話しています。 彼は、自分にはトップレベルの選手になるための資質と才能があるとわかっていました。 だからアーセナルに戻って『私の居場所はここだ』と証明するために戦ったんです。

今も自己満足に陥らないよう気をつけています。 サッカー界の移り変わりは本当に早い。 気を抜いたら、すぐに別の誰かが現れて、ポジションを奪い取られてしまうでしょう。 彼は、ジャケット、タンクトップ、ブレスレット、リング、ネックレスなど、数多くの商品を紹介しています。

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サリバは、2024年に行われたフランスのスポーツ紙『レキップ』とのインタビューで、ミケル・アルテタ監督から「お前を見た相手選手が恐れをなすようになれ」と言われたことを明かしています。 彼は、進歩はしていますが、自分が世界最高のディフェンダーのひとりだと信じています。 彼は、チームメイトが彼を見て、冷静になったり決意を固めたりする一方で、尊大だった対戦相手は次第に恐れを見せるようになっていることを話しています。 彼は、自分にはトップレベルの選手になるための資質と才能があるとわかっていました。

だからアーセナルに戻って『私の居場所はここだ』と証明するために戦ったんです。 今も自己満足に陥らないよう気をつけています。 サッカー界の移り変わりは本当に早い。 気を抜いたら、すぐに別の誰かが現れて、ポジションを奪い取られてしまうでしょう





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