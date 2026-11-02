サムライ・キャピタル、HAUNシリーズ4物件でコアプラスファンド「Colivia1」を組成

サムライ・キャピタルはHAUNシリーズ4物件を対象とした不動産ファンド「Colivia1」を組成し、稼働率99%の安定収益実証と国内事業法人からの出資獲得により、コリビング分野での新規投資アセットクラスとしての確立を目指します。

サムライ・キャピタル 株式会社は、東京都港区に本社を置き、代表取締役社長に 青山健 氏が就任している企業である。同社は、 コリビング 賃貸住宅ブランド「 HAUN （ハウン）」シリーズの4つの物件を投資対象とする不動産ファンド「 Colivia1 」（合同会社 Colivia1 ）を組成したと発表した。本ファンドは、 HAUN 田端、 HAUN 尾久、 HAUN 蔵前、 HAUN 大崎の4物件に係る信託受益権を取得するものである。このファンド組成により、国内事業法人からの 匿名組合出資 を受け入れ、 サムライ・キャピタル がアセットマネージャーとして運用を行う体制が整った。

HAUNブランドの運営実績と高い稼働率

サムライ・キャピタルは、2024年3月にHAUN 田端を開業させて以来、HAUNブランドを展開してきた。この期間中、同社は新たな住まいの選択肢を提供すると同時に、独自のコミュニティ運営ノウハウを培い、DXを活用したオペレーション効率化を推進してきた。また、自社サイトでの直接集客を強化し、敷金礼金を不要とする施策や、全室家具付きによる初期費用の低減など、賃貸住宅のマーケティング手法におけるイノベーションにも取り組んできた。

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これらの取り組みの結果、2026年9月末時点で本ファンドの投資対象となる4物件は、稼働率99%という極めて高い水準での安定稼働を維持している。この実績は、従来の賃貸レジデンスを上回る収益性と安定したキャッシュフローの創出を実証したものと評価されている。この稼働実績と運営の再現性が高かったため、リスク許容度の厳しい国内事業法人からの出資を獲得することに成功した。

コアプラスファンドとしての組成背景

本ファンド「Colivia1」は、中長期のインカムゲインとバリューアップを両立する「コアプラスファンド」として組成された。投資対象となる4物件は、英国の機関投資家と協力して、日本におけるコリビング賃貸住宅を新たな投資アセットクラスとして根付かせる目的で開発された。それぞれ別のデベロッパーに新築で開発をお願いし、サムライ・キャピタルが運用するバリューアッド型ファンドでフォワードコミットメントにより取得した経緯がある。

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その後、HAUN株式会社がオペレーターとして運営に当たった結果、安定稼働に達した段階で次のステージへ進むこととなった。コリビング賃貸住宅をベースとした安定リターン型ファンドとして、国内事業法人からの出資によってColivia1の組成に至ったのである。この一連のプロセスは、コリビング賃貸住宅のライフサイクルを通じた資金供給の健全な循環を示すものである。

今後の方針と社会への貢献目標

サムライ・キャピタルは今後も、用地選定や開発段階からのデベロッパーとの協働、バリューアッド型ファンドによる運用期間中のリースアップ、安定稼働後のコアプラスファンドを通じた運用などを行う予定である。コリビング賃貸住宅のライフサイクルを通じた資金供給を通じて、同社はコリビングという住まいの選択肢を継続的に提供していく方針だ。

この取組により、多様化する居住ニーズに応え、一人ひとりが自分らしい暮らしを選べる社会の実現に貢献することが目指されている。HAUNシリーズ4物件による安定した収益基盤は、日本の賃貸住宅市場における新たな標準として定着しつつある。コリビング賃貸住宅が持つ可能性をさらに拡大させるための重要な一歩となった。