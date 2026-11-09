サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度の導入現状と早期対応の必要性

2027年3月運用開始が予想されるSCS評価制度について、ソフトクリエイトの櫻木俊哉氏が早期検討を提言。現状の顧客動向と対応すべき3つの条件について詳述する。

日本企業のITセキュリティ基盤を強化することを目的とした新たな制度「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（ SCS評価制度 ）」の運用開始が、間近に迫っている。この制度は、サプライチェーン全体におけるセキュリティ水準の底上げを目指しており、政府や関連機関による準備が着実に進められている。

しかし、この制度の導入を検討する日本企業の実態を見ると、必ずしも前向きな動きだけではない。大手システムインテグレーターであるソフトクリエイトへの相談窓口では、顧客の約7割がまだ「様子見」の段階にとどまっているという状況が明らかになっている。専門家の間では、この慎重論がビジネスリスクを増大させる可能性があるとの指摘も出ている。

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SCS評価制度の概要と運用開始のタイミング

SCS評価制度は、企業に求められるセキュリティ対策の成熟度を複数段階で評価する仕組みである。現在のところ、最低限の対策水準を示す「★3」と、標準的に目指すべきレベルである「★4」について、具体的な要求事項や評価基準がまとめられている段階だ。

この制度の正式な運用開始時期は、2026年度末頃、具体的には2027年3月頃と予想されている。すでに準備作業は本格化しており、各企業が自社の状況に合わせて対応策を講じる準備期間として、来年の春までに十分な猶予があると考えられるが、実際に動く企業はまだ少数派である。

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ソフトクリエイトが指摘する早期検討の3つの条件

2026年10月27日に開催された「情シス Update Day 2026 in 東京」において、ソフトクリエイトのプリセールス担当である櫻木俊哉氏は、この制度に対する企業の姿勢について重要な提言を行った。櫻木氏は、大前提として「SCS評価制度は検討すべき」と明確に断言した。

櫻木氏によると、制度への対応が必要かどうかは、企業の業種や業態、あるいは規模だけで一概に判断できるものではないという。しかし、次の3つの条件のいずれかに該当する場合は、迷わず早期に検討を始めるべきだと指摘している。これらは具体的なリスクを伴う状況であり、待機することは推奨されない。

7割の企業が見送る背景とセキュリティ成熟度の意味

現在、ソフトクリエイトの相談窓口を利用する顧客の7割が様子見を継続している理由の一つに、制度の具体的な影響範囲や自社の対応コストに対する不安があると推測される。しかし、櫻木氏はこのような慎重な姿勢が、結果としてサプライチェーン上の弱点となり得ると警告している。

SCS評価制度が求める「★3」や「★4」といった成熟度レベルは、単なるチェックリスト以上の意味を持つ。これらは、企業が外部からの攻撃や内部のインシデントに対して、どれだけ耐えうる体制を持っているかを客観的に示す指標となる。この評価がサプライチェーン全体の信頼性を左右するため、個々の企業の対応遅れが波及効果を生む可能性もある。

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情シスが行うべき最初の対応ステップと今後の展望

櫻木氏は、このイベントで情シス（情報システム部門）担当者が取るべき最初の一歩についても具体的なポイントを示した。制度の要求事項を完全に理解する前に、自社の現在のセキュリティ対策がどの程度成熟しているかを把握することが重要だという。まず現状診断を行い、★3や★4へのギャップを特定することが、早期検討の第一歩となる。

2027年3月の運用開始に向けて、まだ数ヶ月の猶予は存在する。しかし、システム改修やパートナー企業との調整には時間がかかるため、2026年10月時点で「様子見」を選ぶことは、実質的に対応機会を失うことにつながりかねない。各企業のIT責任者は、櫻木氏が示した3つの条件を再確認し、自社のリスク受容度を客観的に評価する必要がある。

SCS評価制度の導入は、単なるコンプライアンス上の義務ではなく、企業自体のセキュリティリテラシーを高める契機となる。ソフトクリエイトのような専門知識を持つ企業と連携し、早期に準備を進めることが、長期的なビジネス継続性を守るための最善策であると結論づけられる。